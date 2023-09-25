الزعيم يدك حصون الجبلين بقذيفة قويه : هنا نتيجة مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس الملك

نتيجة مباراة الهلال والجبلين في أغلى الكؤوس كأس الملك سلمان دور أل 32، من أهم النتائج التي تنتظرها جماهير الزعيم خاصة أن الفريق يعاني في الفترة الأخيرة من حيث النتائج، بعد أن تعادل في أخر مباراتين في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أسيا أمام نافباخور الأوزبكي بهدف لمثله بعد أن كان متأخر حتى اللحظات الأخيرة، ثم تعادل مع فريق ضمك في دوري روشن، لذا هناك حالة قلق بين جماهير الزعيم من عدم تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم دور أل 16 من البطولة، تقام المباراة اليوم في تمام السادسة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، على ملعب نادي الجبلين استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل، وفيما يلي أهم أخبار الهلال وموعد اللقاء والقنوات الناقلة ومتابعة نتيجة المباراة.

صورة شعار الناديين من الملعب بينهم رمز المتابعة المباشرة المصدر جوجل

لا يزال النجاعة الهجومية غائبه عن مهاجمي نادي الهلال، فلم يستطع مهاجمو الزعيم الوصول إلي شباك نادي الجبلين طوال الشوط الأول، الذي انتهى كما بدأ بدون أهداف والآن أستراحة ودخول اللاعبين لغرف خلع الملابس، والاستماع إلي تعليمات المدير الفني لكلاً الفريقين، ومعرفة الأوراق التي سيدفع بها المدربين في الشوط الثاني.

أحرز روبين نيفيز هدف التقدم للهلال في الدقيقة 64 من المباراة من تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يسار الحارس.

نتيجة مباراة الهلال والجبلين اليوم

الهلال 1 الجبلين 0

أخبار الهلال قبل المباراة

بنتوي المدير الفني للهلال السعودي إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في المباراة منهم نيمار والبليهي وميشيل ديلجادو.

يتجه المدير الفني البرتغالي خيسوس إلي إعادة مواطنه اللاعب روبين نيفيز إلي التشكيل الأساسي للفريق اليوم.

أعلن الموقع الرسمي للهلال عبر منصة أكس عن غياب حارسه محمد العويس عن تدريبات الفريق يوم الأحد بسبب نزلة برد “إنفلونزا”.

التشكيل الرسمي للهلال أمام الجبلين

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : سعود عبد الحميد/ كوليبالي/ حسان تمبكتي/ ياسر الشهراني.

خط الوسط : سلمان الفرج/ روبين نيفيز/ سالم الدوسري.

خط الهجوم : مالكوم/ الحمدان/ ميتروفيتش

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية ومنصة شاهد vip صورة حصرية في الأوقات التالية.

15.00 : الثالثة مساءً بتوقيت جرينتش.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من فلسطين/ ليبيا/ السودان.

18.00 : الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ العراق/ البحرين/ قطر/ الكويت.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

كيف تشاهد مباراة الهلال اليوم ضد الجبلين؟

موعد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

صباح الخير من #أغلى_الكؤوس! ☀

المُتعة لا تتوقف أبدًا. ⚽🤩 اليوم الثاني من دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، هل سنرى مفاجآت اليوم؟ pic.twitter.com/GMSpKvl9KN — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2023

نتائج مباريات اليوم الأول من كأس الملك

4 متأهلين 🔝

13 هدفًا ⚽️ عودًا حميدًا لـ #أغلى_الكؤوس 🔙🤩 pic.twitter.com/6iFRaPB1yd — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023

ملخص مباراة الهلال ضد الجبلين في الكأس