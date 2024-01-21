متابعة مباشرة.. لنتيجة مباراة السعودية وقرغيزستان في كأس أسيا 2023

يلعب منتخب السعودية مباراته الثانية في بطولة كأس أسيا 2023، أمام منتخب قرغيزستان في مساء اليوم الأحد الموافق 21-1-2024، على ملعب أحمد بن علي، وينتظر عشاق الأخضر والشعب السعودي هذه المباراة بقوة، وفي هذا المقال كما عودناكم في نجوم مصرية سنوافيكم بنتيجة مباراة السعودية وقرغيزستان مباشرة لحظة بلحظة.

السعودية في مواجهة قرغيزستان

يلتقي منتخب السعودية نظيره منتخب قرغيزستان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2023، ويتطلع منتخب السعودية لحسم تأهله لدور 16 من خلال الفوز بهذه المباراة، وتحقيق الثلاث نقاط.

وذلك بعد أن نجح الأخضر السعودي في الانتصار في مباراته الأولى أمام شقيقه منتخب عمان، بنتيجة 2-1، ويبحث منتخب السعودية عن تحقيق انتصاره الثاني تواليا، والثالث والعشرين في كأس أسيا 2023.

بينما يأتي على الجانب الأخر منتخب قرغيزستان الطامح في تحقيق مفاجأة أمام السعودية، واقتناص ثلاث نقاط ثمينة، للابقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور القادم.

ويُذكر أن منتخب قرغيزستان هُزم في مباراته في الجولة الأولى 2-0 على يد منتخب تايلاند، الذي تعادل منذ دقائق مع منتخب عمان بنتيجة سلبية، ليصبح ترتيب المجموعة “و” كالتالي:

تايلاند: 4 نقاط السعودية: 3 نقاط عمان: نقطة وحيدة قرغيزستان: 0 نقاط

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة قرغيزستان

متابعة مباراة السعودية وقرغيزستان

ننتظر جميعا لقاء منتخب السعودية وقرغيزستان، والذي من المقرر أن ينطلق صافرة بدايته الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، على أن تُقام المباراة بملعب أحمد بن علي.

مباراة السعودية وقرغيزستان

المباراة: السعودية ضد قرغيزستان.

البطولة: كأس آسيا 2023.

الموعد: الأحد 21 يناير 2024، الساعة 8:30 pm بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: ملعب أحمد بن علي، قطر.

نتيجة مباراة السعودية وقرغيزستان مباشرة