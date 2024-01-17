متابعة مباراة قطر وطاجيكستان في كأس أسيا 2023 لحظة بلحظة

يواجه منتخب قطر نظيره طاجيكستان اليوم الأربعاء، في مباراة مرتقبة لتعزيز الصدارة للعنابي، ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، وكما عودتكم دائما نجوم مصرية أنها تغطي كآفة الأحداث، سنتابع معا في هذا اللقاء نتيجة مباراة قطر طاجيكستان لحظة بلحظة.

قطر وطاجيكستان

يسعى العنابي إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، وذلك بعد أن فاز على منتخب لبنان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، في المباراة الافتتاحية التي أُقيمت بينهما.

ويدرك منتخب قطر أن الفوز على طاجيكستان سيعزز من فرصه في التأهل إلى دور الـ16، حيث سيتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتضم المجموعة الأولى كل من المنتخب القطري، والصين وطاجيكستان، ولبنان، ويتصدر العنابي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي كل من الصين وطاجيكستان في المركز الثاني والثالث بنقطة لكلا منهما، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة الأولى، ويتذيل لبنان الترتيب بدون أي نقاط.

تشكيل منتخب قطر

حراسة المرمى

مشعل عيسى برشم

خط الدفاع

محمد وعد عبد الوهاب

ل. مينديز

طارق سلمان

هشام الراوي

خط الوسط

جاسم جابر

أحمد فتحي

مصطفى طارق

في الهجوم

أكرم عفيف

المعز علي

إ. محمد

تشكيل طاجيكستان

حراسة المرمى:

روستام ياتيموف

الدفاع

مانوشخر سافاروف

وحدت حنونوف

زوير جوريبايف

أختام نازاروف

في الوسط

أمادوني كامولوف

بارفيزجون عمرباييف

أليشر شوكوروف

إهسون بانيشانبي

في الهجوم

روستام سويروف

أليشر دزاليلوف

موعد مباراة قطر وطاجيكستان

تنطلق صافرة بداية مباراة قطر وطاجيكستان، اليوم الأربعاء الموافق 17-1-2024، في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة عبر قنوات beIN ASIAN Cup.

منتخب قطر 0 – 0 منتخب طاجيكستان.