متابعة مباراة تونس ومالي في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2024

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 20-1-2024، على ملعب كورهوجو، حيث يبحث المنتخب التونسي على الحفاظ على آماله في البطولة بتخطي عقبة مالي والحصول على الثلاث نقاط، وكما عودناكم سنتابع معا في هذا المقال لحظة بلحظة نتيجة مباراة تونس ومالي.

تونس ضد مالي

يلتقي المنتخب التونسي بالمنتخب المالي في لقاء أكون أو لا أكون بالنسبة لتونس، حيث يدخل منتخب تونس هذا اللقاء في المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط، بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام نامبيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي اُقيم بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

ويطمح منتخب تونس من خلال لقاءه أمام مالي، لحصد ثلاث نقاط ستكون بمثابة الأمل في صعوده لدور 16 من بطولة أمم افريقيا 2024، حيث يحتل منتخب تونس المركز الثالث، خلف كل من ناميبيا، ومالي.

بينما على الجانب الأخر يسعى منتخب مالي المُنتشي بفوزه في المباراة الأولى أمام جنوب افريقيا، إلى الصعود لدور 16 من خلال هذه المباراة، دون إنتظار لقاءه الأخير، وهذا ما سيجعل مباراة تونس ومالي مباراة في غاية الصعوبة والأهمية لكلا الفريقين.

متابعة مباراة تونس ومالي

يمكن متابعة مباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2024، عبر قنوات beIN SPORTS الناقلة للبطولة، ومن المقرر أن تُقام مباراة تونس ومالي في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباشر نتيجة مباراة تونس ومالي