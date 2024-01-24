متابعة مباراة تونس وجنوب افريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023

يلتقي منتخب تونس في السابعة من مساء اليوم الاربعاء 24-1-2024، نظيره منتخب جنوب افريقيا، في إطار الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار، في لقاء يسعى من خلاله منتخب تونس لتحقيق الانتصار والثلاث نفاط للصعود لدور 16، ومن خلال هذا المقال كما عودناكم ستتمكن من متابعة مباراة تونس وجنوب افريقيا.

تونس وجنوب افريقيا

في لقاء حاسم يلتقي خلاله المنتخب التونسي منتخب جنوب افريقيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يتطلع لاعبو النسور لتعويض البداية الضعيفة التي ظهر بها النسور خلال اللقاءين الماضيين.

حيث لم يستطع النسور تحقيق الانتصار في أي من المباراتين، سواء في اللقاء الأول أمام ناميبيا، والخسارة في آخر لحظات المباراة بهدف مقابل لاشىئ، والتعادل في المباراة الثانية أمام مالي بهدف مقابل هدف، لليجمع النسور نقطة وحيدة من أصل 6 نقاط، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، ويحتاج منتخب تونس لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط، للوصول لدور 16 في حالة فوز ناميبيا أو مالي.

بينما على الجانب الأخر المنتخب الجنوب افريقي الذي يدخل المباراة في رصبده ثلاث نقاط من انتصار وهزيمة، حيث هُزم في لقاءه الأول أمام مالي بهدفين نظيفين، وانتصر في المباراة الثانية برباعية نظيفة، وفرص منتخب جنوب افريقيا أكبر حيث يحتاج للفوز أو التعادل للصعود لدور 16.

تشكيل منتخب تونس

تشكيل منتخب جنوب افريقيا

متابعة مباراة تونس وجنوب افريقيا

تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وجنوب افريقيا اليوم الاربعاء 24-1-2024، في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتُقام المباراة على ملعب كورهوغو.