متابعة مباراة السنغال والجزائر لحظة بلحظة والظهور الأول لساديو مانى

يلتقي فريق السنغال و الجزائر اليوم ضمن أطار مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء في استاد 30 يونيو ويلتقي كل من منتخب السنغال و منتخب الجزائر و في جعبة كل منهما 3 نقاط بعد أن تغلب منتخب الجزائر على كينيا في الدور الأول و السنغال على كينيا بهدفين دون رد لكل منتخب واليوم يلتقي كل من منتخب السنغال و الجزائر في صراع على صدارة المجموعة الثالثة .

موعد مباراة السنغال و الجزائر

مباراة المجموعة الجولة موعد المباراة أستاد السنغال والجزائر الثالثة الثانية السابعة مساء بتوقيت القاهرة 30 يونيو

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة اليوم بين السنغال و الجزائر

ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب السنغال قبل مواجهة اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال

يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال على أحد القنوات التالية

تايم سبورت الأرضية

الجزائرية الأرضية ” البث الأرضي” pragramme National Algerie

بي أن سبورت

متابعة لحظة بلحظة مباراة الجزائر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

انطلاق صافرة بداية المباراة بين الجزائر والسنغال في اطار الجولة الثاني من دور المجموعات ” المجموعة الثالثة”

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