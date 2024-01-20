متابعة مباراة البحرين وماليزيا في كأس أسيا 2023

يفتح ملعب جاسم بن حمد الدولي أبوابه، لاستضافة إحدى مباريات كأس أسيا 2023، والتي تجمع منتخب البحرين ونظيره منتخب ماليزيا، يوم السبت الموافق 20-1-2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا، وكما عودناكم في نجوم مصرية سنتابع معا في هذا المقال مباراة البحرين وماليزيا.

البحرين تواجه ماليزيا “لقاء الأمل”

يدخل منتخب البحرين وماليزيا هذا اللقاء بدون أي رصيد من النقاط، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأردن وكوريا الجنوبية.

حيث هُزم منتخب البحرين في لقاءه الأول أمام كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدف، ويسعى المنتخب البحرين لخطف ثلاث نقاط ستكون بمثابة الأمل في الصعود لدور 16 من كأس أسيا 2023.

على الجانب الآخر يدخل منتخب ماليزيا اللقاء على أمل انتزاع الثلاث نقاط، للبقاء والمنافسة على تذكرة العبور لدور 16 من كأس أسيا 2023.

متابعة مباراة البحرين وماليزيا

تنطلق صافرة بداية مباراة البحرين وماليزيا في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك اليوم السبت الموافق 20-1-2024، على ملعب جاسم بن حمد.

نتيجة مباراة البحرين وماليزيا مباشر

البحرين 0 : 0 ماليزيا