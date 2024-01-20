متابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في دور المجموعات بكأس أسيا 2023 ( 2-2 )

يواجه منتخب الأردن نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أسيا 2023 المُقامة بدولة قطر، حيث تُقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية على استاد الثمامة ظهر اليوم السبت الموافق 20-1-2024، ومن خلال هذا المقال سنكون معكم لحظة بلحظة خلال أحداث اللقاء، لمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.

الأردن وكوريا الجنوبية “لقاء حسم الصعود”

يلتقي المنتخب الأردني على استاد الثمامة منتخب كوريا الجنوبية في لقاء حسم الصعود لدور 16 من بطولة كأس أسيا 2023، حيث يدخل منتخب الأردن هذا اللقاء برصيد 3 نقاط في صدارة المجموعة.

ويتطلع الأردن لانتزاع الثلاث نقاط، للوصول للنقطة 6 والعبور لدور 16، وذلك بعد أن استطاع المنتخب الأردني الفوز في المباراة الأولى أمام ماليزيا برباعية نظيفة.

بينما يسعى منتخب كوريا الجنوبية الذي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، لخطف بطاقة التأهل لدور 16، بعد الانتصار في اللقاء الأول على منتخب البحرين.

ويأتي ترتيب المجموعة ” ه‍ ” كالتالي:

الأردن في الصدارة برصيد: 3 نقاط

كوريا الجنوبية في المركز الثاني: 3 نقاط

البحرين في المركز الثالث: بلا أي نقاط

ماليزيا رابعا: بدون أي نقاط

متابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

يُقام لقاء الأردن وكوريا الجنوبية اليوم السبت الموافق 20-1-2024، وذلك في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد الثمامة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية على beIN SPORTS، الناقلة لبطولة كأس أسيا 2023.

نتيجة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

منتخب الأردن 2 : 2 منتخب كوريا الجنوبية