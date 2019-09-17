متابعة كتابية لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي بطولة دوري ابطال آسيا

نستعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل والأحداث الرياضية في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نعمل من خلال هذا المقال على تغطية المباراة المنتظرة بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعتبر تلك المباراة من أبرز المباريات التي سوف تلعب في هذا المساء، ويسعى الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى الدور القادم من البطولة، يذكر ان المباراة الماضية بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ويأمل جمهور نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل إسعاده المناصرين وتحقيق النتائج الإيجابية التي غابت عن الفريق فترة كبيرة.







بطاقة مباراة الهلال والإتحاد المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الهلال ضد الإتحاد قناة الكأس الرياضية

قناة بي ان سبورت 8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . استاد جامعة الملك سعود

تعرف على التشكيلة نادي الهلال ضد الإتحاد خط المرمى: عبدالله المعيوف الدفاع: ياسر الشهراني – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – كاريلو – نواف العابد الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز تعرف على التشكيلة نادي الاتحاد ضد نادي الهلال خط المرمى: فواز القرني الدفاع: حمدان الشمراني – عبد المحسن فلاته – زياد المولد – سعود عبدالحميد



الوسط : عبدالإله المالكي – إيميليانو فيشيو – خالد السميري – كارلوس فيلانويفا



الهجوم: رومارينيو – لويس خيمنيز







متابعة مباراة الهلال والاتحاد في بطولة دوري ابطال اسيا

يحرص عشاق كرة القدم العربية والآسيوية لمتابعة المباراة المنتظرة بين الهلال والاتحاد، وسوف نقوم نحن في موقع نجوم مصرية بعمل تغطية مستمرة وشاملة للأحداث الرياضية كل ما هو عليك فقط تحديث المقال.

بداية المباراة بين الهلال والاتحاد الهلال يضغط بشكل كبير من أجل إحراز الهدف الأول في الدقائق الاولى من عمر الشوط الاول. هدف من زياد الصحفي لصالح نادي الاتحاد ” الهدف الاول لنادي الاتحاد. هدف من اندري كاريلو بمساعدة سالم الدوسري في أسفل يمين المرمى، يحرز التعادل الإيجابي بين الفريقان. نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني، إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني. هدف ثالث لنادي الهلال عن طريق جوفينكو في الدقيقة 80 . إنتهت المباراة بفوز نادي الهلال السعودي وتأهله إلى الدور القادم، من اجل مواجهة نادي السد القطري.