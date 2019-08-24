متابعة كتابة لمباراة ليفربول وارسنال في بطولة الدوري الإنجليزي

نرصد لكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم في كافة الوطن العربي وعشاق الكرة العالمية كافة التفاصيل المتلعقة بـ مباراة ليفربول وارسنال في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعتبر من أبرز وأهم المباريات في هذا اليوم، وخصوصاً في بطولة الدوري الأنجليزي ، ويضم نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، حيث يحرص المحبين والمتابعين لمتابعة نجمهم المتألق في بطولة الدوري الأنجليزي، ويامل جمهور نادي ليفربول إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة بقوة على تحقيق بطولة الدوري الأنجليزي، إما على الجانب الأخر فيأمل نادي ارسنال الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة على التأهل إلى بطولة دوري آبطال آوروبا.

بطاقة مباراة ليفربول وارسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة ليفربول × ارسنال قناة بي ان سبورت 2 7:30 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية .

7:30 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين . ملعب الانفيلد

التشكيلة المتوقعة لنادي أرسنال

بيرند لينو

ديفيد لويز – سوكراتيس – مايتلاند نيلس – مونريال

تشاكا – جاندوزي – سيبايوس

نيكولاس بيبي – لاكازيت – أوباميانج

التشكيلة المتوقعة لنادي ليفربول

أدريان

فان دايك – روبرتسون – أرنولد – جوميز

هينديرسون – فابينيو – فينالدوم

روبرتو فيرمينو – ساديو ماني – محمد صلاح

متابعة مباراة ارسنال وليفربول

سوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية متابعة كتابية لمتابعة مباراة ارسنال وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، كل ما عليك هو تحديث الصفحة من أجل معرفة تفاصيل مباراة القمة :-

إنطلاق مباراة ليفربول وارسنال .

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