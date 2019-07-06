متابعة أخبار مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم ( الموعد، والقنوات المفتوحة، وأخبار اللاعبين )

مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم هي أهم ما يتحدث عنه الكثير من المصريين، هي أحد مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، المباراة تختلف كثيرا عن جميع المباريات السابقة التي خاضها الفريقين خلال دور المجموعات في البطولة لأن الجميع يعرف مدى قوة منتخب مصر، وأيضا مدى قوة منتخب جنوب أفريقيا، وقد جمع الفريقين العديد من اللقاءات الماضية التي انتهت في الكثير من المرات بفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا، اليوم في هذا المقال نغطي لكم جميع أخبار مباراة مصر وجنوب أفريقيا ما قبل المباراة، ونكشف لكم أخبار اللاعبين، والتشكيل المتوقع، وموعد المباراة اليوم، وحكم هذه المباراة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

تبدأ مباراة مصر وجنوب أفريقيا الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي الذي تم تعديله، وأصبح بالفعل تحفة جمالية رائعة، وقد تم إقامة جميع مباريات منتخب مصر على هذا الملعب، وقد استطاع منتخب مصر تحقيق الفوز في جميع مباريات دور المجموعات على هذا الملعب، لذلك يتفاءل الكثير من المصريين اليوم بإقامة مباراة مصر وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

كما هو الحال في كل المباريات السابقة التي خاضها منتخب مصر في بطولة أفريقيا، يستطيع جميع المصريين داخل مصر مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا على شاشة قناة تايم سبورت التردد الأرضي، وأما المصريين خارج مصر لم يتمكنوا من مشاهدة المباراة على تايم سبورت المفتوحة على النايل سات، ولكن يمكنهم مشاهدتها عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة، حكم مباراة مصر اليوم هو الحكم الدولي إيريك أطوغو كاستان من دولة الجابون الذي يتفاءل به الكثير من المصريين.

اللاعبين المشاركين في ضربات الجزاء في حال التعادل

حدد خافيير أجيري مدرب منتخب مصر قائمة اللاعبين الخمسة في حال الوصول إلى ضربات الجزاء الترجيحية في مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم، وهذه القائمة هي كالتالي :

محمود علاء. أحمد حجازي. محمد صلاح. عَبَد الله السَّعيد. أيمن أشرف.

جوزيه مورينيو يحلل مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أما عن الأستوديو التحليلي لمباراة مصر اليوم فقد تم التأكيد على أن المدرب المعروف جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد السابق سيكون موجود لتحليل المباراة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي، وقد تم تحديد بلال علام لتعليق على المباراة من خلال نفس القناة، أما بي ان سبورت سيكون هناك لتحليل المباراة اللاعب المصري وائل جمعة، واللاعب المصري محمد أبو تريكة.

السيسي يوجه دعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

في لاقنه رائعة من الرئيس السيسي اليوم وجه دعوة كريمة لعدد من أسر الشهداء اليوم لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا لتشجيع المنتخب في استاد القاهرة الدولي، وقد أشاد الكثير من مغردي تويتر اليوم بهذه الدعوة الرائعة من السيسي، وقد أٌغلقت أبواب استاد القاهرة بعد دخول كل الجماهير في الساعة الخامسة مساء.

توقعات تشكيل منتخب مصر اليوم ضد جنوب أفريقيا

تداول المصريون على فيس بوك تشكيل يتوقع الكثير منه أن يكون هو التشكيل الذي يبدأ به خافيير أجيري مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم، وهذا التشكيل كالتالي :