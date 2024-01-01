مبلغ ضخم : ما سيحصل عليه النصر السعودى من رحلته إلى الصين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه نادى النصر نظير الرحلة التى سيقوم بها الى الصين وخوض مباراتين هناك.

واستغلالاً لفترة التوقف الدولى لمشاركة منتخب السعودية فى بطولة كأس أسيا، يخوض نادى النصر جولة فى الصين وسيخوض مباراتين وديتين.

نادى النصر سيخوض مباراة أمام فريق شنجهاي يوم 24 من يناير الحالى، ومن بعدها مباراة امام فريق تشجيانج يوم 28 يناير.

بحسب الصحافة السعودية سيحصل النصر على مبلغ 9 مليون دولار، نظير رحلة الصين، حيث هذا المبلغ نظير المباراتين، ولقاءات اعلامية مع نجوم نادى النصر، بالطبع أبرزهم كريستيانو رونالدو.

النصر سيغيب عنه فى هذه الرحلة الثنائي السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، نظراً لتواجدهم مع منتخبات بلادهم لخوض بطولة الامم الافريقية، والتى تقام فى نفس توقيت بطولة كأس أسيا.

فريق النصر الان فى راحة سلبية لمدة 15 يوم، استغلالاً لفترة التوقف الدولى، على أن يستانف تدريباته يوم 15 يناير الحالى.