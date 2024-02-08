“مباشر” نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس موسم الرياض 2023-2024
يلتقي نادي الهلال السعودي شقيقه النصر في ختام مباريات بطولة كأس موسم الرياض الودية لعام 2023-2024، وذلك استعدادا لعودة منافسات دوري روشن السعودي 2023، ودوري أبطال أسيا، بعد توقف دولي بسبب البطولات القارية للمنتخبات، وننتظر جميعا لقاء ديربي كبير بين الهلال والنصر، في ديربي الرياض بمسماه الشهير، وكما عودناكم في نجوم مصرية سنكون معكم هنا داخل هذا المقال لحظة بلحظة لمتابعة مباشرة لنتيجة مباراة الهلال والنصر.
الهلال يواجه النصر في نهائي كأس موسم الرياض
يستعد كلا من نادي الهلال والنصر السعودي لعودة منافسات البطولات سواء المحلية أو القارية، وذلك بمواجهة ودية بينهما مساء اليوم الخميس 8-2-2024، على ملعب المملكة أرينا.
كان النصر قد حقق إنتصارا ساحقا في هذه البطولة على نادي إنتر ميامي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسداسية نظيفة، وعلى الجهة الأخرى فاز أيضا نادي الهلال على إنتر ميامي في نفس البطولة 4-3.
🔥 نهاية المبـاراة 🤩#النصر 6 – 0 انتر ميامي#النصر_انتر_ميامي | #AlNassrInterMiami pic.twitter.com/B2VNVkNZch
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 1, 2024
ويلتقي اليوم الهلال والنصر في ختام مباريات هذه البطولة الودية كأس موسم الرياض لعام 2023-2024، بحثا عن إنتصار لاسعاد الجماهير في هذه المباراة الجماهيرية التي يترقبها الكل.
🏟️ رباعيـة زرقاء في #المملكة_أرينـا 💙#الهلال pic.twitter.com/vM7xonG0TX
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 29, 2024
موعد مباراة الهلال ضد النصر
يفتح ملعب المملكة أرينا أبوابه مستضيفا لقاء يجمع نادي الهلال السعودي ونظيره النصر السعودي مساء اليوم الخميس الموافق 8-2-2024، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
“مباشر” نتيجة مباراة الهلال والنصر
الهلال السعودي 0 : 0 النصر السعودي