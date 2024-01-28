أخبار الرياضة

“مباشر” نتيجة مباراة الإمارات وطاجيكستان في دور 16 من كأس أسيا 2023

مازن الهدهودي

يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة نظيره طاجيكستان في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس أسيا 2023، مساء اليوم الأحد الموافق 28-1-2024، اليوم الملئ بالكثير من المباريات الهامة على جميع الأصعدة، وتعد مباراة الإمارات وطاجيكستان هي المباراة الثانية في دور 16 من كأس اسيا، وذلك بعد لقاء أستراليا وإندونيسيا، الذي انتهى بتأهل المنتخب الأسترالي للدور ربع النهائي، وفي هذا المقال سنتابع معا نتيجه مباشرة لمباراة الإمارات وطاجيكستان.

الإمارات ضد طاجيكستان

يفتح ملعب أحمد بن علي الأبواب، لاستضافة المباراة الثاني في دور 16 من كأس أسيا 2023، والتي تجمع منتخب الإمارات وطاجيكستان في لقاء يسعى فيه المتتخبين للمضي قدما في البطولة والوصول للدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الإماراتي وصل لدور 16 بعد التأهل كثاني المجموعة برصيد 4 نقاط من انتصار على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل في المباراة الثانية مع المنتخب الفلسطيني بهدف لكلا منهما، والهزيمة في اللقاء الأخير أمام إيران بنتيجة 2-1.

ويسعى الكبير الإماراتي لتخطي طاجيكستان، والوصول لربع نهائي البطولة القارية، والمنافسة على اللقب الغالي.

وعلى الجانب الأخر تخطى منتخب طاجيكستان دور المجموعات في مفاجأة كبيرة بعد تحقيق المركز الثاني خلف منتخب قطر المتصدر، حيث حقق منتخب طاجيكستان بداية سيئة بتعادل مع الصين بدون أهداف، وهزيمة في المباراة الثانية أمام قطر بهدف دون رد، ومن ثم الانتصار في أخر لقاء أمام منتخب لبنان 2-1.

ويتطلع منتخب طاجيكستان في استمرار التألق وتحقيق مفاجأة كبيرة أمام الإمارات، والوصول للدور ربع النهائي، حيث يشارك طاجيكستان في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل منتخب الإمارات

متابعة مباراة الإمارات وطاجيكستان
تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة طاجيكستان

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وطاجيكستان اليوم الأحد الموافق 28-1-2024، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب أحمد بن علي.

“مباشر” نتيجة مباراة الإمارات وطاجيكستان

منتخب الإمارات 0 : 0 منتخب طاجيكستان 

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of مازن الهدهودي
مازن الهدهودي

طالب بكلية التربية الفرقة الرابعة قسم بيولوجي، ومهتم بنقل الأخبار الرياضية، والتعليمية، والاقتصادية في مصر والوطن العربي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل