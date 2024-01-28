“مباشر” نتيجة مباراة الإمارات وطاجيكستان في دور 16 من كأس أسيا 2023

يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة نظيره طاجيكستان في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس أسيا 2023، مساء اليوم الأحد الموافق 28-1-2024، اليوم الملئ بالكثير من المباريات الهامة على جميع الأصعدة، وتعد مباراة الإمارات وطاجيكستان هي المباراة الثانية في دور 16 من كأس اسيا، وذلك بعد لقاء أستراليا وإندونيسيا، الذي انتهى بتأهل المنتخب الأسترالي للدور ربع النهائي، وفي هذا المقال سنتابع معا نتيجه مباشرة لمباراة الإمارات وطاجيكستان.

الإمارات ضد طاجيكستان

يفتح ملعب أحمد بن علي الأبواب، لاستضافة المباراة الثاني في دور 16 من كأس أسيا 2023، والتي تجمع منتخب الإمارات وطاجيكستان في لقاء يسعى فيه المتتخبين للمضي قدما في البطولة والوصول للدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الإماراتي وصل لدور 16 بعد التأهل كثاني المجموعة برصيد 4 نقاط من انتصار على هونج كونج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل في المباراة الثانية مع المنتخب الفلسطيني بهدف لكلا منهما، والهزيمة في اللقاء الأخير أمام إيران بنتيجة 2-1.

ويسعى الكبير الإماراتي لتخطي طاجيكستان، والوصول لربع نهائي البطولة القارية، والمنافسة على اللقب الغالي.

وعلى الجانب الأخر تخطى منتخب طاجيكستان دور المجموعات في مفاجأة كبيرة بعد تحقيق المركز الثاني خلف منتخب قطر المتصدر، حيث حقق منتخب طاجيكستان بداية سيئة بتعادل مع الصين بدون أهداف، وهزيمة في المباراة الثانية أمام قطر بهدف دون رد، ومن ثم الانتصار في أخر لقاء أمام منتخب لبنان 2-1.

يواجه طاجيكستان، الفريق المشارك لأول مرة في كأس آسيا AFC، منتخب الإمارات العربية المتحدة، وصيف البطولة لعام 1996 🔥 🇹🇯🆚🇦🇪 من برأيك سيفوز؟ 👇#هَيّا_آسيا #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/wItsELuzW1 — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 28, 2024

ويتطلع منتخب طاجيكستان في استمرار التألق وتحقيق مفاجأة كبيرة أمام الإمارات، والوصول للدور ربع النهائي، حيث يشارك طاجيكستان في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيل منتخب الإمارات

موعد المباراة

تنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وطاجيكستان اليوم الأحد الموافق 28-1-2024، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب أحمد بن علي.

“مباشر” نتيجة مباراة الإمارات وطاجيكستان