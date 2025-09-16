مباشر | مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري (0-0) في دوري أبطال آسيا للنخبة

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” بثا مباشرا لمباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في دوري أبطال أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

وينزل الدحيل القطري ضيفا ثقيلا على نظيره الهلال، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب “المملكة آرينا” في الرياض.

ويتواجد الهلال ونظيره الدحيل في مجموعة قوية تضم كلاً من:

ناساف الأوزبكي

السد القطري

الشرطة العراقي

الشارقة الإماراتي

شباب الأهلي دبي الإماراتي

الوحدة الإماراتيين

ومما لا شك فيه، أن لقاءات الهلال مع الدحيل تحمل طابعًا خاصًا، إذ سبق للفريقين أن تقابلا في أكثر من مناسبة على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد الدحيل

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة آرينا في الرياض، وتنطلق صافرة البداية في الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل

تعتبر شبكة قنوات “bein sports” القطرية هي المالكة الحصرية والرسمية لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، يمكنكم مشاهدة فعاليات لقاء الهلال ضد الدحيل، عبر شاشة قناة beIN Sports 2 HD، كما تذاع على قناة Alkass Five HD القطرية.

وشهدت التشكيلة الهلالية الظهور الأول للمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، بالإضافة لعودة البرازيلي ماركوس ليوناردو للظهور مع “الزعيم” بعد استبعاده من القائمة المحلية.

وقرر إنزاجي إراحة مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز من أجل الاعتماد على ليوناردو، فيما بقى سالم الدوسري ومالكوم في الهجوم.

مع دخول نجم الوسط الشاب ناصر الدوسري بدلاً من محمد كنو الذي شارك أساسيًا في المباراة الماضية ضد القادسية بالدوري.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- حسان تمبكتي- يوسف- ثيو هيرنانيدز.

وسط الميدان: ناصر الدوسري- روبن نيفيز- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

خط الهجوم: فيليبي مالكوم دي أوليفيرا- ماركوس ليوناردو.