مباشر | مباراة الأهلي السعودي ضد ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة لحظة بلحظة

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية” تعطية مباشرة لحظة بلحظة لمباراة الأهلي السعودي ضد ناساف كارشي الأوزبكي، اليوم الإثنين 15-9-2025 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

يتزين ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لاستضافة مباراة الأهلي وناساف كارشي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

يخوض الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية، ويريد توجيه رسالة واضحة بأنه يستهدف الاحتفاظ بلقبه الآسيوي الكبير.

وحقق “الراقي” إنجازاً لافتاً في نسخة الموسم الماضي حين توج باللقب بسجل شبه مثالي بلغ 12 انتصاراً وتعادلاً واحداً فقط. في المقابل، يدخل ناساف المواجهة وهو بطل الدوري الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخه، ويحلم بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد ناساف كارشي

يحين موعد مباراة الأهلي وناساف كارشي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، على ملعب الإنماء في جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريق السعودي ونظيره الأوزبكي، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة والربع بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي السعودي الرسمي ضد ناساف كارشي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي – روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – على مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسييه – جالينو.

خط الهجوم: إنزو ميلوت – رياض محرز – إيفان توني.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد ناساف كارشي لحظة بلحظة

– بداية المباراة | الأهلي × ناساف

– الدقيقة 1: زياد الجهني يحصل على خطأ لصالح الأهلي