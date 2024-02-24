“مباشر لحظة بلحظة” متابعة مباراة الأهلي والطائي في الجولة 21 من دوري روشن السعودي

متابعة مباراة الأهلي والطائي في الجولة 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024، من الاحداث التي يترقبها الكثير في المملكة العربية السعودي، وذمن هذا المقال سنوفر لكم متابعة مباشرة لحظة بلحظة لنتيجة مباراة الأهلي والطائي.

مبارا الأهلي والطائي

يلتقي فريق الأهلي نظيره لطائي في الدوري السعودي لكرة القدم ضمن الجولة 21، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

بينما يمتلك الطائي 18 نقطة في رصيد الفريق بجدول دوري روشن هذا العام، ويسعى الطائي لتحسين موقفه في الدوري والخروج من دائرة الهبوط، على عكس الأهلي الذي يسعى لملاحقة النصر في الوصافة والهلال في الصدارة.

“مباشر” نتيجة مباراة الأهلي والطائي

الأهلي 3-1 الطائي

موعد المباراة

تنطلق المباراة المنتظرة بين الأهلي والطائي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت مصر، اليوم السبت الموافق 24-2-2024.