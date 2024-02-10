“مباشر لحظة بلحظة” متابعة مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أسيا 2023

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان متابعة مباراة الأردن وقطر في نهائي كأس أسيا 2023، والتي ستقام اليوم السبت 10-2-2024، على استاد لوسيل الدولي في قطر، حيث يسعى كلا المنتخبين لرفع كأس أسيا هذا العام وإسعاد جماهيره العاشقة، وضمن هذا المقال في نجوم مصرية، سنكون معكم لحظة بلحظة في متابعة مباراة الأردن وقطر بنهائي كأس أسيا 2023.

مباراة الأردن وقطر

يلتقي منتخب الأردن نظيره قطر في نهائي البطولة الأسيوية 2023، في لقاء يسعى من خلاله النشامي لكتابة سطور جديدة من التاريخ بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك بعدما حقق النشامي إنجازا أول بالوصول لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وتغلب في نصف النهائي على المنتخب الكوري الجنوبي 2-0، ليضرب موعدا مع العنابي في نهائي كأس أسيا 2023.

بينما يتطلع منتخب قطر لحصد لقب كأس أسيا 2023، والدفاع عن لقب للمرة الثانية تواليا، وكان العنابي قد وصل لنهائي هذه النسخة من كأس أسيا 2023، بعد تخطي إيران في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

متابعة مباراة الأردن ضد قطر

متابعة مباراة الأردن ضد قطر لحظة بلحظة حدث من أهم الأحداث اليوم، حيث يواجه منتخب الأردن منتخب قطر في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة، اليوم السبت 10-2-2024، ضمن منافسات نهائي كأس أسيا 2023 على استاد لوسيل الدولي.

“مباشر” متابعة نهائي كأس أسيا 2023 لحظة بلحظة

منتخب الأردن 0 : 0 منتخب قطر