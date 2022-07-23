مباريات هامة اليوم في الدوري المصري… التفاصيل والقنوات الناقلة

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لجولة جديدة في إطار سعيهم لاحتلال مراكز متقدمة في جدول الترتيب العام للدوري المصري هذا الموسم ومنهم من يسعى للهروب من شبح الهبوط والوصول إلى المنطقة الآمنة في وَسَط الجدول العام للدوري، موعدنا اليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر يوليو مع ثلاث لقاءات هامة في صراع القمة والقاع من عمر الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي وبيراميدز.

على ملعب استاد الإسماعيلية يلتقي فريق الإسماعيلي الذي يسعى للهروب من قاع الجدول وصراع الهبوط بفريق بيراميدز وصيف الترتيب في جدول الدوري وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

الأهلي والجونة.

وفي نفس التوقيت وعلي استاد وي السلام ملعب النادي الأهلي حيث يلتقي فريقي النادي الأهلي ونادي الجونة في مباراة هامة في إطار الأسبوع السابع والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الزمالك وسموحة.

ثم بعد ذلك وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الرياض وعلي استاد القاهرة الدُّوَليّ حيث يلتقي فريق نادي الزمالك متصدر جدول الدول بفريق سموحة في مباراة هامة للغاية من أجل حسم بطل النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة.

أما عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز فهي تذاع على الهواء مباشرة حصريا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية علي ثلاث قنوات وبتعليق مجموعة من أكبر المعلقين المميزين علي مستوي الوطن العربي.