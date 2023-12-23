مباريات اليوم.. مواعيد مباريات يوم السبت 23 ديسمبر 2023

يبحث مشجعي كرة القدم عن أبرز مباريات يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، ستقام اليوم العديد من المباريات في مختلف الدوريات والبطولات.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وست هام ضد مانشستر يونايتد / الساعة 3:00.

فولهام ضد بيرنلي/ 6:00.

توتنهام ضد إيفرتون / 6:00.

نوتنجهام فورست ضد بورنموث / 6:00.

لوتون تاون ضد نيوكاسل / 6:00.

ليفربول ضد أرسنال / 8:30.

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يوفينتوس ضد فروسينوني / الساعة 2:30.

بولونيا ضد أتلانتا / 5:00.

تورينو ضد اودينيزي / 5:00.

إنتر ميلان ضد ليتشي / 5:00.

روما ضد نابولي / 10:45.

مباريات الدوري السعودي اليوم

التعاون ضد الفتح / الساعة 6:00.

الاتحاد ضد الرائد / 9:00.

مباريات الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية / الساعة 6:15.

مباريات دوري أدنوك للمحترفين:

النصر ضد الإمارات / الساعة 3:45.

الجزيرة ضد حتا / 3:45.

بني ياس ضد إتحاد كلباء / 6:30.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

مباراة ليفربول و أرسنال في الدوري الإنجليزي سيتم نقلها عبر قناة Bein sport 1 بتعليق حفيظ الدراجي، وسيتم إذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة Bein sport 3 بتعليق محمد بركات.

ومباريات الدوري الإيطالي اليوم سيتم بثها على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، كما سيتم نقل مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.