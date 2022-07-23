مباريات اليوم… لقاءات قوية للأندية الأوربية أبرزها كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

عشاق ومحبي ومشجعي كرة القدم على موعد اليوم مع عدة لقاءات ودية قوية للغاية تجمع بين أبرز الفرق الأوربية في إطار استعدادات الأندية الأوربية للموسم الكروي الجديد نستعرضها لكم بالمواعيد.

تبدأ أبرز مباريات اليوم مع عملاق الأندية الإيطالية يوفينتوس حيث يلتقي بنادي تشيفاس المكسيكي أو ما يطلق عليه نادي ديبورتيفو غوادالاخارا وهو الاسم الجديد للنادي اللاتيني، وسوف تقام المباراة في الساعة الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة والسادسة صباحا بتوقيت السُّعُودية.

ثم بعد ذلك أنتم على موعد مع لقاء النادي الإنجليزي العريق مانشستر يونايتد حيث يلتقي في مباراة ودية مع نادي أستون فيلا الإنجليزي أيضا في مباراة استعراضية على ملعب بيرث أرينا في مدينة بيرث بأستراليا وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة إلا ربع ظهر بتوقيت الرياض وهي المباراة التي ستذاع علي الهواء عبر قناة نادي مانشستر يونايتد الرسمية.

وفي تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة والواحدة ظهرا بتوقيت الرياض نحن على موعد مع مباراة نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي حيث يقابل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة ودية.

ثم في الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية فيأتي لقاء نادي توتنهام الإنجليزي مع نادي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي على ملعب نادي جلاسكو في إسكتلندا المسمى ايبروكس ستاديوم.

وفي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض نعود إلى الكورة الإيطالية حيث يلتقي نادي ميلان العريق مع نادي زالاغيرشيغ من دولة المجر في مباراة ودية.

واستكمالا مع الأندية الإيطالية العريقة يأتي القطب الثاني في ديربي ميلان حيث يلتقي نادي إنتر ميلان الإيطالي أمام نادي لآنس الفرنسي في مباراة ودية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساء بتوقيت الرياض.

ثم مع بداية اليوم الجديد وأول ساعات الصباح حيث يلتقي في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة والثانية صباحا بتوقيت الرياض من يوم الرابع والعشرون من شهر يوليو حيث القمة المرتقبة بين بطل الدوري الإنجليزي نادي مانشستر سيتي وبطل الدوري الألماني نادي بايرن ميونخ على ملعب لامبو فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ودية.

ثم في تمام الثانية صباحا بتوقيت مصر والثالثة صباحا بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية يلتقي الفريقين الأنجليزين أرسنال وتشيلسي في إطار ما يسمى ببطولة كأس فلوريدا الودية علي استاد كامبينغ وورلد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نهاية اليوم الكروي ومع أبرز لقاءات الأندية الأوربية حيث الكلاسيكو المنتظر بين نادي برشلونة الأسباني ونادي ريال مدريد الأسباني في تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة والسادسة فجرا بتوقيت الرياض في مباراة ودية استعراضية في الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب كشمان فيلد بمدينة لاس فيغاس.