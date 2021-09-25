مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر والقنوات الناقلة

نقدم عبر موقع نجوم مصرية، جدول مباريات اليوم السبت 2021-09-25 في مختلف البطولات وكذلك القنوات التي ستبث المباريات النارية التي ستقام اليوم على كرة القدم. يوم السبت المعروف بأنه مليء بالمباريات المهمة في مختلف الدوريات وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكون موعد انطلاق الموسم.

مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، أهم مباراة في اليوم في الأسبوع الافتتاحي لمنافسات الدوري الإنجليزي، ستكون المباراة التي يتطلع إليها مشجعو وجماهير كرة القدم الإنجليزية، نظرا لأهمية نقاط المباراة لرحلات الفريقين في الدوري الممتاز.

ثاني أهم لقاء سيكون بين ليفربول وبرينتفورد، والذي يتطلع إليه المحترف المصري محمد صلاح، حيث يحتاج الفرعون المصري إلى هدف واحد للوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للنادي الإنجليزي.

وسيبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بلعب ضد فياريال، وهي مباراة سيحاول الميرنجي حسمها لصالحه.

سيعود باريس سان جيرمان إلى منافسات الدوري الفرنسي في بداية الأسبوع الثامن من المنافسات، بمواجهة صعبة ضد مونبلييه، حيث سيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يستأنف الأهلي مشواره في كأس مصر أمام إنبي في مباراة تجمع الفريقين في مباريات الجولة الـ16، ويناقش المارد الأحمر لم شمل جمهوره بفوزه على إنبي اليوم.

المباريات وقنوات البث لمباريات اليوم السبت

بالإضافة إلى القنوات التي ستبث المباريات، سنسلط الضوء على أهم مباريات اليوم في عدة بطولات أجنبية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

سيواجه تشيلسي ومانشستر سيتي في الساعة 1:30 مساءً في مصر، والساعة 2:30 بعد الظهر في المملكة العربية السعودية على Bein Sports 1 HD Premium.

سيتم بث المباراة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا على قناة bein Sports 2 HD Premium في تمام الساعة 1:30 مساءً في مصر، والساعة 2:30 بعد الظهر في المملكه العربيه السعوديه.

سيتم بث المباراة بين ليستر سيتي وبيرنلي على قناة bein sports 3 hd premium في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية.

سيتم بث مباراة ليفربول وبرينتفورد على قناة bein sports 1 hd premium في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الاسباني

ستنقل مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس على قناة bein sports hd 1 الساعة الثانية بتوقيت مصر، والساعة الثالثة بتوقيت السعودية.

ستنقل مباراة ريال مدريد وفياريال على قناة bein sports 1 hd premium في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

الدوري الفرنسي

ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه على قناة bein sports connect في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لها.

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كأس مصر

مباراة الأهلي وإنبي ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1 في تمام الساعة 7:00 مساءً في مصر والساعة 8:00 مساءً في المملكه العربيه السعوديه.

كأس الأمير محمد بن سلمان

ستنقل مباراة الفتح والحزم على ssc 5 hd في الخامسة والنصف في مصر والسادسة والنصف في السعودية.

ستنقل مباراة الرائد والفيصلي على ssc 1 hd من الساعة 7:30 مساءً في مصر، والساعة 8:00 مساءً في المملكه العربيه السعوديه.

الدوري الإيطالي

ستنقل مباراة إنتر ميلان وأتلانتا على قناة bein sport fr hd 2 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

الدوري الالماني

سيتم بث المباراة بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ على قناة Sky Sport Football UK في تمام الساعة 6:00 مساءً في مصر والساعة 7:00 مساءً في المملكه العربيه السعوديه.