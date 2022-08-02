مباريات اليوم الثلاثاء، المواعيد والقنوات الناقلة

ستقام العديد من المباريات الحماسية اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس؛ حيث سنشاهد فيوتشر والمقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، كما يوجد العديد من مباريات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وسوف نستعرض معكم أهم تلك المباريات خلال الأسطر القادمة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يلتقي فيوتشر والمقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وستذاع القناة على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

دوري أبطال أوروبا

أما عن مباريات التصفيات الخاصة بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، فنجد موناكو سيلاعب بي إس في آيندهوفن، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسينافس فريق بنفيكا فريق ميتييلاند في تمام الساعة التاسعة مساءً.

شيريف تيراسبول ضد فريق فيكتوريا بلزن في تمام السابعة مساءً.

لودوجوريتس رازجراد ضد دينامو زغرب في تمام الثامنة إلا ربع مساءً.

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دوري نجوم قطر

أما دوري نجوم قطر، فسيلعب العربي ضد قطر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، وسيتم إذاعة المباراة عبر القناة القطرية.

وسيقابل الغرافة فريق السيلية في تمام الساعة السادسة والنصف، وستم بث المباراة على القناة القطرية.