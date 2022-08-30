مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الجولة الخامسة وجدول الترتيب

تقام مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط الاسبوع وذلك بسبب التغييرات التي تمت في جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أتى ذلك التغيير بسبب ضغط المباريات التي تم تعديلها من أجل إقامة كأس العالم قطر 2022 في فصل الشتاء، وتقام المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30/8 , 31/8 , 1/9 على الترتيب، وفيما يلي كافة تفاصيل المباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

• يتصدر نادي أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات حقق فيها الفوز متفوقا على أقرب منافسيه مانشستر سيتي وتوتنهام وبرايتون بفارق نقطتين.

• أما عن فريق ليفربول فيحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط حققها من تعادلين وفوز أخير بنتيجة ثقيلة أمام فريق بورنموث، حيث انتهت المباراة بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

• بينما يتذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق ليستر سيتي بنقطة واحدة.

مباريات يوم الثلاثاء 30 أغسطس

تقام مباريات يوم الثلاثاء على مختلف الملاعب وهي كالآتي:

• كريستال بالاس وبرينتفورد في تمام الساعة 8:30 مساءً.

• فولهام وبرايتون في تمام الساعة 8:30 مساء ً.

• ساوثامبتون وتشيلسي في تمام الساعة 8:45 مساءً.

معلق المباراة: رؤوف خليف.

• ليدز وإيفرتون في تمام الساعة 8:45 مساءً.

معلق المباراة: أحمد البلوشي.

مباريات يوم الأربعاء 31 أغسطس

• أرسنال وأستون فيلا في تمام الساعة 8:30 مساءً.

معلق المباراة: عصام الشوالي.

• مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في تمام الساعة 8:30 مساءً.

معلق المبارة: حفيظ دراجي.

• بورنموث وولفرهامبتون في تمام الساعة8:30 مساءً.

• ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة 9:00 مساءً.

معلق المباراة: خليل البلوشي.

• وست هام وتوتنهام في تمام الساعة 9:00 مساءً.

معلق المباراة: جواد بدة.

مباريات يوم الخميس 1 سبتمبر

تقام مباراة واحدة يوم الخميس وهي:

• ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 9:00 مساءً.

معلق المباراة : عصام الشوالي.