مباريات أمم أفريقيا 2019 اليوم بداية مباريات المجموعة السادسة بالإسماعيلية

تشهد منافسات بطولة امم افريقيا 2019 المقامة في مصر هذا العام بداية مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو ويشهد منافساتها ملعب ستاد الاسماعيلية، تبدأ المباريات في السابعة مساءاً بلقاء الكاميرون وغينيا بيساو ثُم في العاشرة مساءاً يلتقي منتخبي غانا وبنين ومن المنتظر أن يكون هناك حضور جماهيري جيد في ملعب الإسماعيلية وأعلنت غانا عن حضور رئيسها لمباراتها مع بنين كما ستتواجد البعثات الدبلوماسية والجاليات الخاصة بهذه المنتخبات من أجل مؤازرتهم خلال مباريات اليوم، يرى المحللون أن أصعب مباراة في هذه المجموعة التي ستجمع بين غانا والكاميرون خاصةً أن الكاميرون هي حامل لقب النسخة الماضية من البطولة التي أُقيمت في الجابون واستطاع المنتخب الكاميروني الفوز علي المنتخب المصري في المُباراة النهائية .

تونس تقع في فخ أنجولا:

مُباراة تونس وأنغولا التي أُقيمت أمس على ملعب السويس في منافسات المجموعة الخامسة من بطولة أمم أفريقيا 2019 تعتبر من أصعب مباريات البطولة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي، وأنتقد المحللين الطريقة التي لعب بها المنتخب التونسي والمدير الفني للمنتخب نال قسط كبير من الانتقاد بسبب تغييراته بنزول نجم الزمالك فرجاني ساسي رغم غيابه الطويل للإصابة وعدم وجود بديل كفء لنجم الأهلي علي معلول الذي تم إستبعاده قبل أيام من بدء البطولة.

الكونغو تتوعد :

مهاجم منتخب الكونغو أشار في تصريحات صحفية أمس أن منتخب مصر ليس المنتخب الذي لا يُهزم رغم أن البطولة تقام على أرض مصر، يُذكر أن المنتخب الكونغولي تلقى هزيمة من منتخب أوغندا في أولي مٌبارياته بثنائية نظيفة مما يزيد من صعوبة لقاء مصر و الكونغو الذي سيقام غداً في العاشرة مساءاً على ستاد القاهرة.

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