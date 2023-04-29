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مباراة هامة للصعود لدوري روشن : موعد مباراة الحزم والفيصلي في الجولة 30 من دوري يلو والقناة الناقلة وترتيب الدوري

شريف أشرف

تترقب جماهير نادي الحزم موعد مباراة الحزم ضد الفيصلي، في أهم مباراة ضمن مباريات الجولة 30 من عمر دوري يلو السعودي، اللقاء نتيجته ستكون مؤثرة بشكل كبير في صعود أحد الفريقين لدوري روشن للمحترفين العام القادم، في ظل المنافسة الشرسة بينهما لحسم مقعد بين الكبار، كان فريق الفيصلي قد حسم نتيجة مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين للحزم، ويسعى الحزم للثأر من الفيصلي وتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن جماهيره لن تقبل بأي تفريط في نقاط جديدة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجبلين بثلاثية مقابل هدف للحزم.

موعد-مباراة-الحزم-والفيصلي-في-دوري-يلو-2023_05_01

تقام المباراة القادمة بين الحزم والفيصلي يوم الإثنين القادم الأول من مايو على ملعب نادي الحزم، وتنقل عبر قنوات KSA الرياضية السعودية، نادي الفيصلي حقق فوز هام الجولة الماضية على أحد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلي النقطة 47 في المركز الخامس في ترتيب دوري يلو قبل مباراة اليوم، بينما الحزم قبل المباراة في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وفيما يلي موعد المباراة وترتيب الجدول.

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موعد مباراة الحزم ضد الفيصلي

  • 16.20 : – الرابعة والثلث بتوقيت جرينتش.
  • 17.20 : – الخامسة والثلث بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.
  • 18.20 : – بتوقيت كلاً من دول السودان/ ليبيا/ فلسطين/ لبنان.
  • 19.20 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ قطر/ الكويت/ البحرين.
  • 20.20 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

تذاكر المباراة

أعلن موقع بيع تذاكر مباريات نادي الحزم عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة، على موقع e-ticket.app وقال الموقع أن التذاكر مجانية، ما عليك سوى الدخول على الموقع، ثم النقر على مباراة الحزم ضد الفيصلي ثم تسجيل الدخول، وتحديد تذاكر نادي الحزم أو الفيصلي والضغط على أختيار “1-2-3-4-5” ليتم الحجز للتذكرة.

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ترتيب جدول دوري يلو قبل المباراة

قبل المباراة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، يليه نادي الأخدود 59 نقطة ثم نادي الرياض 56 نقطة، والحزم 50 والفيصلي 47 نقطة، وفيما يلي ترتيب جميع الفرق.

بطاقة المباراة

المباراة  الحزم & الفيصلي
المنافسة الجولة 30 من دوري يلو
الموعد والتوقيت الإثنين 2023/05/01 الساعة 19.20 بتوقيت مكة
القناة الناقلة ksa
الملعب ملعب نادي الحزم
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شريف أشرف

شريف أشرف كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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