مباراة هامة للصعود لدوري روشن : موعد مباراة الحزم والفيصلي في الجولة 30 من دوري يلو والقناة الناقلة وترتيب الدوري

تترقب جماهير نادي الحزم موعد مباراة الحزم ضد الفيصلي، في أهم مباراة ضمن مباريات الجولة 30 من عمر دوري يلو السعودي، اللقاء نتيجته ستكون مؤثرة بشكل كبير في صعود أحد الفريقين لدوري روشن للمحترفين العام القادم، في ظل المنافسة الشرسة بينهما لحسم مقعد بين الكبار، كان فريق الفيصلي قد حسم نتيجة مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين للحزم، ويسعى الحزم للثأر من الفيصلي وتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن جماهيره لن تقبل بأي تفريط في نقاط جديدة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجبلين بثلاثية مقابل هدف للحزم.

تقام المباراة القادمة بين الحزم والفيصلي يوم الإثنين القادم الأول من مايو على ملعب نادي الحزم، وتنقل عبر قنوات KSA الرياضية السعودية، نادي الفيصلي حقق فوز هام الجولة الماضية على أحد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلي النقطة 47 في المركز الخامس في ترتيب دوري يلو قبل مباراة اليوم، بينما الحزم قبل المباراة في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وفيما يلي موعد المباراة وترتيب الجدول.

موعد مباراة الحزم ضد الفيصلي

16.20 : – الرابعة والثلث بتوقيت جرينتش.

17.20 : – الخامسة والثلث بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

18.20 : – بتوقيت كلاً من دول السودان/ ليبيا/ فلسطين/ لبنان.

19.20 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ قطر/ الكويت/ البحرين.

20.20 : – الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

تذاكر المباراة

أعلن موقع بيع تذاكر مباريات نادي الحزم عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة، على موقع e-ticket.app وقال الموقع أن التذاكر مجانية، ما عليك سوى الدخول على الموقع، ثم النقر على مباراة الحزم ضد الفيصلي ثم تسجيل الدخول، وتحديد تذاكر نادي الحزم أو الفيصلي والضغط على أختيار “1-2-3-4-5” ليتم الحجز للتذكرة.

ترتيب جدول دوري يلو قبل المباراة

قبل المباراة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، يليه نادي الأخدود 59 نقطة ثم نادي الرياض 56 نقطة، والحزم 50 والفيصلي 47 نقطة، وفيما يلي ترتيب جميع الفرق.

1️⃣ الأهلي

2️⃣ الأخدود

3️⃣ الرياض

4️⃣ الحزم 📊 جدول ترتيب دوري يلـو بعد نهاية الجولة الـ29. #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/4E7ncmU7Mr — دوري يلو (@FDL_KSA) April 26, 2023

بطاقة المباراة