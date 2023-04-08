«صراع أوروبي مثير!».. موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تتواصل مساء اليوم السبت 8 أبريل الجاري، مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث يحتضن الليلة ملعب أليانز ريفييرا Allianz Riviera في مدينة نيس الفرنسية، أحداث مباراة نيس وباريس سان جيرمان القوية والثأرية، لحساب لقاءات الإياب أو الدور الثاني، يسعى من خلالها “نسور الجمنازيوم” إلى الثار من خسارة الدقائق الأخيرة في الدور الأول، إضافة إلى المنافسة على إحدى البطاقات الأوروبية الخمس، من أجل عودة بعد غياب موسمين عن المشاركات القارية، فيما يعول الـPSG على مواجهة الليلة من أجل الاقتراب أكثر من حسم اللقب الـ11 في تاريخه للابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الأندية المتوجة بـ Ligue 1.

على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في السطور القادمة، مختلف التفاصيل والكواليس حيال موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم الخامس والثمانون من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2023، علاوة على وضعية الناديين في جدول ترتيب الليغا الفرنسية حاليًا.

مباراة نيس وباريس سان جيرمان

إلى المباراة الثالثة في الأسبوع الثلاثين الجديد من بطولة French Ligue 1 2023/2022، حيث لقاء باريس سان جيرمان ضد نيس.

حيثما يأتي أصحاب الديار مواجهة الليلة، وهم في المرتبة الثامنة في الترتيب العام، بعدما حصدوا 45 نقطة وصافي (12) هدفًا، يفصلهم 7 نقاط عن ليل صاحب المركز الخامس “المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي”.

فقد تمكن OGC Nice هذا الموسم من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 12 أخرى، بينما تجرع مرارة الخسارة 6 مرات.

من جهة أخرى، يخوض الحُمر والزرق مواجهة السبت، وهم على رأس جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 66 نقطة وصافي (39) هدفًا، مبتعدين بـ3 نقاط فقط عن لانس الوصيف.

إذ فاز Paris Saint-Germain في 21 مباراة، وتعادل في 3 أخرى، بينما تلقى 5 هزائم خلال الموسم الجاري (آخرها كانت من أمام ضيفه ليون في الجولة 29 الماضية بهدف المهاجم الشاب برادلي باركولا Bradley Barcola في الدقيقة 56).

ويرغب الـ بي إس جي في مصالحة جماهيرهم، عقب الخروج المؤسف بخسارتين ذهابًا وإيابًا من أمام بايرن ميونخ في دور الـ16 من التشامبيونزليج.

🆗📑 Le groupe pour #OGCNPSG ce samedi. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 7, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2023 أثناء الجولة 30، وقبل انطلاق لقاءات اليوم الثاني:

كانت مباريات الأسبوع الجديد من الدوري الفرنسي، قد انطلقت يوم أمس الجمعة، حيث تغلب لانس على ستراسبورج بنتيجة (2-1).

واليوم السبت، تقام مواجهتين، الأولى تجمع أنجيه ضد ليل، فيما يستضيف نيس منافسه باريس سان جيرمان في الثانية.

وتختتم الجولة يوم غدٍ الأحد، بإقامة 7 مباريات، يأتي في أبرزها لقاء ليون ضد رين، ونانت أمام موناكو، وأخيرًا لوريان مع مارسيليا.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الدور الأول، عن فوز فريق العاصمة الفرنسية بثنائية “البرغوث” الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi والبطريق الدولي “ذو الأصول الكاميرونية” كيليان مبابي Kylian Mbappe، مقابل هدف من توقيع المهاجم غايتان لابورد Gaetan Laborde.

موعد مباراة نيس وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 3 في الجولة الثلاثون من الـ Ligue 1 2023، مساء اليوم السبت، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بالتوقيت السعودي والقطري والبحريني، التاسعة ( 9:00 م ) بالتوقيت المصري، السابعة ( 7:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة نيس وباريس سان جيرمان، فسيكون الحكم الدولي جيرمي بيغنارد Jeremie Pignard بحسب ما أفاد به الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ( FFF ).

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية اللقاء الهام، وذلك عبر فضائيات beIN Sports HD 2 و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports HD 3 TR، بجانب تطبيق بي إن كونكت beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة نيس وباريس سان جيرمان، فقد أوكلت الـ بي إن سبورتس المهمة إلى المعلق الرياضي المغربي جواد بدة.