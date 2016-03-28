القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا غدآ

يدخل منتخبنا الوطنى في الساعة السابعة مساء غدآ الثلاثاء مباراته الهامة امام النسور النيجيرية في استاد برج العرب في إطار المباريات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017.

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ومن المقرر أن تنقل القناة الثانية وقناة النيل للرياضة البث الأرضي المباراة كما تنقل قناة «بين سبورت» المباراة لامتلاكها حقوق البث الفضائي والحصرى لتصفيات امم أفريقيا.

ويدخل المنتخب المصرى اللقاء برصيد أربع نقاط بعد أن تم خصم ثلاث نقاط منه عقب انسحاب الفريق التشادى وإلغاء نتائجه، بينما يدخل الفريق النيجيري المباراة برصيد نقطتين بعد خصم ثلاث نقاط منه أيضًا لانسحاب فريق تشاد

وتعد هذه المباراة المرتقبة هى الاقوى في المجموعة حيث فوز المنتخب المصري يضع مصر في البطولة الافريقية مباشرة بغض النظر عن المباراة المتبقية امام منتخب تنزانيا في تنزانيآ وفي حالة التعادل سيكون لا بديل عن الفوز امام المنتخب التنزانى على ملعبة ووسط جماهيرة، اما في حالة هزيمة المنتخب غدآ سيصبح الوصول إلى امم أفريقيآ شبة معدوم الا في حالة حدوث معجزة وفوز تنزانيا على نيجيريا في المباراة الاخيرة في المجموعة.