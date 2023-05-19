«طموحات كبرى!».. موعد مباراة مصر وفلسطين نصف نهائي كأس العرب الشاطئية والقنوات الناقلة

سريعًا، تنطلق مساء اليوم الجمعة 19 مايو الجاري، مباريات دور نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023، والبداية مع مباراة مصر وفلسطين الثانية في النسخة الحالية من البطولة، يحتضنها الليلة، ملعب كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية عروس البحر الأحمر، يسعى من خلالها “تماسيح النيل” إلى المضي قدمًا نحو اللقب الثاني في المنافسة، والذي بات أقرب من أي وقتٍ مضى، ولكن طموح المصريين سيصطدم بطموح “الفدائي”، والذي نجح في إحراج وإقصاء البلد المنظم من دور ربع النهائي.

على كل الأحوال، سنتناول تفصيلًا في السطور القادمة، كافة الأخبار والكواليس والمستجدات عن موعد مباراة مصر وفلسطين والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الـ5 من البطولة العربية لكرة القدم الشاطئية 2023، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات الجانبين في المسابقة.

مباراة مصر وفلسطين

مع المباراة الثالثة والعشرون في دور الأربعة من بطولة Arab Beach Soccer Championship 2023، حيث لقاء فلسطين ضد مصر، والذي يمثل المواجهة الثانية بين الشقيقين.

المنتخب المصري

حيثما يواصل الفراعنة شق طريقهم نحو اللقب الثاني في البطولة العربية، وذلك بعد التتويج الأول بلقب نسخة 2014 والتي استضافتها شرم الشيخ، وجاء الفوز بها على حساب المنتخب اللبناني عقب الفوز الصعب في المباراة النهائية بنتيجة (6-5).

مشوار Egypt’s national beach soccer team جاء من دور المجموعات، والذي نجح خلاله الفريق في العبور على رأس المجموعة الثانية B، وذلك بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وصافي (7) أهداف.

إذ حقق منتخب الساجدين 3 انتصارات على منتخبات قرغيزستان بنتيجة (6-2) وعمان (5-3)، وأخيرًا فلسطين (3-2).

وفي دور ربع النهائي، تمكن المصريون من تحقيق فوز عريض على المنتخب الموريتاني بنتيجة (8-3).

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المنتخب الفلسطيني

من جهة أخرى، يواصل “الفدائي” مغامرته في المشاركة الأولى بـ كأس العرب للكرة الشاطئية.

فقد انطلقت رحلة Palestinian national beach soccer team من الدور الأول أيضًا، وفيه تمكن من العبور ثالثًا في المجموعة الثانية B، بعدما جمع 3 نقاط وفارق (-3) ليتأهل رفقة موريتانيا ضمن أفضل ثوالث، بينما ودع منتخب جزر القمر صاحب الترتيب ذاته البطولة.

وفي دور المجموعات، حقق الفلسطينيون الفوز على المنتخب القرغيزي “حصالة المجموعة” بنتيجة (5-1)، ولكن خسر من عمان (1-7) وكذلك من الفراعنة (2-3).

أما في دور الثمانية، فقد تمكن المنتخب الفلسطيني من الإطاحة بالأخضر السعودي، عقب الفوز العريض (5-3).

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تجدر الإشارة، إلى دور قبل النهائي من البطولة، سيشهد اليوم أيضًا عقب مواجهة فلسطين مع مصر، قمة أخرى تجمع المغرب ضد سلطنة عمان.

موعد مباراة مصر وفلسطين والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الأولى في دور نصف نهائي البطولة العربية للكرة الشاطئية 2023 والتي تجمع Egypt vs Palestine، مساء اليوم الجمعة، عند الثامنة (8:00 م) بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والكويت، السابعة (7:00 م) بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر وقطر والبحرين، الخامسة (5:00 م) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الرابعة (4:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة مصر وفلسطين، فلم نتوصل في “نجوم مصرية” إلى طاقم التحكيم المعلن من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

سوف تقوم القنوات الرياضية السعودية بتغطية الحدث، من خلال فضائية KSA Sports 1 HD ويوتيوب youtube KSA Sports، إلى جانب قنوات دبي الرياضية Dubai Sports 2 HD، والرياضية المغربية الثالثة Arryadia SD/HD، إضافة إلى قناة عمان الرياضية Oman Sport HD.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة مصر وفلسطين، فربما يعلن عن هويته لاحقًا.