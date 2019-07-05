مباراة مصر وجنوب أفريقيا غدا.. الموعد والقنوات الناقلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية

يلتقي منتخب مصر مع منتخب جنوب أفريقيا مساء يوم السبت 6 يوليو 2019، ولقاء دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونقدم لكم الآن كل أخبار المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا مباشرة على الهواء، كما سنتابع معكم كل أحداث تلك المباراة الهامة، وتشكيل المنتخب المصري، كما نقدم من خلال هذا التقرير الرياضي، موعد مباراة مصر اليوم في أفريقيا بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الجماهير تتساءل عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا على الهواء حيث تذيع المباراة قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، كما تذيع المباراة أيضا قناة bein sports max HD1، وتقدم كل قناة من القناتين تغطية شاملة ومميزة للمباراة، مع أفضل الأستوديوهات التحليلية، يذكر أن منتخب مصر قد تأهل لدور 16 من بطولة أفريقيا بوصفه بطل المجموعة الأولى بعد الفوز بكل مبارياته، بينما منتخب جنوب أفريقيا، حجز تذكرة التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الرابع.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تقام المباراة الهامة والمرتقبة على استاد القاهرة الدولي، خافيير أجيري مدرب منتخب مصر أكد أن المباراة ستكون صعبة، مضيفا أن منتخب جنوب أفريقيا منتخب منظم، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في معظم المراكز، ولكنه أكد أن منتخب مصر جاهز تماما للمباراة، وطالب الجماهير بدعم المنتخب، موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق والبحرين.

الساعة 11 مساء بتوقيت دبي بالإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وسويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.