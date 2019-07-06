مباراة مصر وجنوب أفريقيا | تفوق الأولاد في تاريخ مواجهات المنتخبين.. تعرف على التفاصيل

قبل ساعات من بداية موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، اليوم السبت، نقدم تفاصيل تاريخ لقاءات المنتخبين، ونتائج كامل اللقاءات بين المنتخبين الكبيرين، ويلتقي المنتخب المصري الأول مع نظيره الجنوب أفريقي، اليوم، في لقاء دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة الان بمصر، تقام المباراة الهامة على استاد القاهرة الدولي، حيث تأمل الجماهير المصرية في تأهل منتخبها لدور الثمانية، في الطريق لتحقيق لقب تلك البطولة القوية.

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم سيكون اللقاء رقم 12 في تاريخ لقاءات المنتخبين بعدما التقيا من قبل 11 مرة، 7 مباريات منهم كانوا مباريات ودية، وأربع مباريات كانوا في كأس الأمم الأفريقية، في مجموع وكل المباريات، يتفوق المنتخب الجنوب أفريقي بالفوز في 6 مباريات، مقابل فوز مصر في أربع مباريات والتعادل في مباراة، في المباريات الرسمية تتفوق مصر بفوزين مقابل فوز واحد لجنوب أفريقيا وتعادل واحد.

في كل المواجهات بين مصر وجنوب أفريقيا، سجل المنتخب المصري ثمانية أهداف، بينما سجل المنتخب الجنوب أفريقي 10 اهداف، أخر مباراة جمعت بينهما كانت ودية، أقيمت في 2016 وفاز منتخب جنوب أفريقيا 1-0، أخر مباراة رسمية بينهما كانت عام 2011، أنتهت بالتعادل 0-0، بينما كان أخر فوز لمصر على جنوب أفريقيا في مباراة رسمية كان عام 2011 أيضا، وفازت مصر 1-0، ترتيب منتخب مصر ضمن تصنيف الفيفا العالمي في المركز 58، بينما يأتي منتخب مصر في المركز 72 عالميا.