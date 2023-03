«لقاء الحسم».. موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من جديد تعود منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2022، وضمن لقاءات الإياب عن دور الـ16 من المسابقة، يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، ملعب ستاد الاتحاد Etihad Stadium في مدينة مانشستر الإنجليزية، أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج القوية والمرتقبة، والتي يأمل من خلالها السيتيزن في حسم التأهل إلى دور ربع النهائي، من أجل اللحاق بركب الرباعي تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، إضافة إلى ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، فيما يسعى الثيران الحمر إلى كتابة تاريخ وإنجاز مميز على غرار ما حققه في النسخة الاستثنائية من التشامبيونز ليج 2020.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في التغطية التالية، مختلف الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في النسخة الثامن والستون من دوري أبطال أوروبا 2023، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات في التشامبيونز ليج.

مع مواجهة جديدة، في اليوم الثالث وقبل الأخير من مرحلة الإياب في دور الستة عشر من مسابقة UEFA Champions League 2022/2023، حيث مواجهة لايبزيج ضد مانشستر سيتي.

حيثما يخوض المان سيتي مواجهة الليلة، وهو في حالة معنوية أفضل نسبيًا، بعد نجاحه في الخروج بتعادل ثمين من مواجهة الذهاب في فبراير الماضي على ملعب ريد بول أرينا.

مشوار Manchester City في المشاركة الـ13 من دوري الأبطال، انطلق من دور المجموعات، حيث نجح بجدارة في اعتلاء صدارة المجموعة السابعة G، بعدما جمع 14 نقطة وصافي (12) هدفًا، من 4 انتصارات وتعادلين وسجل خالٍ من الهزيمة.

قبل أن يتعادل السيتي إيجابيًا في ذهاب ثمن نهائي البطولة الأوروبية مع لايبزيج بنتيجة (1-1).

تاريخيًا، يمتلك السيتيزن إنجازًا وحيدًا في حضوره السابق بالتشامبيونز ليج، يتمثل في بلوغ نهائي موسم 2021/2020، قبل الخسارة من أمام مواطنه تشيلسي بهدف الألماني كاي هافيرتز Kai Havertz.

