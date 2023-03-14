«لقاء الحسم».. موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من جديد تعود منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2022، وضمن لقاءات الإياب عن دور الـ16 من المسابقة، يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، ملعب ستاد الاتحاد Etihad Stadium في مدينة مانشستر الإنجليزية، أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج القوية والمرتقبة، والتي يأمل من خلالها السيتيزن في حسم التأهل إلى دور ربع النهائي، من أجل اللحاق بركب الرباعي تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، إضافة إلى ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، فيما يسعى الثيران الحمر إلى كتابة تاريخ وإنجاز مميز على غرار ما حققه في النسخة الاستثنائية من التشامبيونز ليج 2020.

على كل الأحوال، سنستعرض تفصيلًا في التغطية التالية، مختلف الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في النسخة الثامن والستون من دوري أبطال أوروبا 2023، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات في التشامبيونز ليج.

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

مع مواجهة جديدة، في اليوم الثالث وقبل الأخير من مرحلة الإياب في دور الستة عشر من مسابقة UEFA Champions League 2022/2023، حيث مواجهة لايبزيج ضد مانشستر سيتي.

حيثما يخوض المان سيتي مواجهة الليلة، وهو في حالة معنوية أفضل نسبيًا، بعد نجاحه في الخروج بتعادل ثمين من مواجهة الذهاب في فبراير الماضي على ملعب ريد بول أرينا.

مشوار Manchester City في المشاركة الـ13 من دوري الأبطال، انطلق من دور المجموعات، حيث نجح بجدارة في اعتلاء صدارة المجموعة السابعة G، بعدما جمع 14 نقطة وصافي (12) هدفًا، من 4 انتصارات وتعادلين وسجل خالٍ من الهزيمة.

قبل أن يتعادل السيتي إيجابيًا في ذهاب ثمن نهائي البطولة الأوروبية مع لايبزيج بنتيجة (1-1).

تاريخيًا، يمتلك السيتيزن إنجازًا وحيدًا في حضوره السابق بالتشامبيونز ليج، يتمثل في بلوغ نهائي موسم 2021/2020، قبل الخسارة من أمام مواطنه تشيلسي بهدف الألماني كاي هافيرتز Kai Havertz.

✨ MATCHDAY ✨ A big night of #UCL action at the Etihad 👊#ManCity pic.twitter.com/KQ2IzuTkjN — Manchester City (@ManCity) March 14, 2023

أما على الصعيد المحلي، فإن حامل لقب البريميرليج يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول البطولة، برصيد 61 نقطة وصافي (42) هدفًا، يفصله 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، بعد فوزه في 19 مباراة “من آخرهم لقاء نيوكاسل يونايتد في الجولة 26 قبل الماضية بنتيجة (2-0)”، وتعادله في 4 لقاءات والخسارة في مثلهم بالموسم الجاري.

من جهة أخرى، يخوض الثيران الحمر مواجهة جديدة، على طريق الحلم من أجل تكرار إنجاز النسخة الاستثنائية “موسم جائحة كورونا” من دوري الأبطال 2020/2019، والتي نجح خلالها – في حضوره الثاني من أصل 5 مشاركات – في الوصول إلى دور نصف النهائي، قبل الخسارة من وصيف النسخة باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وعن رحلة RB Leipzig في دوري الأبطال الحالي، فقد بدأت أيضًا من دور المجموعات، والتي تمكن خلالها الفريق الألماني من احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة F، إثر حصده 12 نقطة وفارق (4) أهداف، بفارق نقطة عن حامل اللقب ريال مدريد، وبعد تحقيق 4 انتصارات والخسارة في لقاءين.

محليًا، يأتي لايبزيج في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما جمع 45 نقطة وفارق (20) هدفًا – يفصله 7 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر البوندسليغا – إثر فوزه في 13 مباراة والتعادل في 6 أخرى، ولكن تجرع مرارة الخسارة 5 مرات هذا الموسم.

كانت أقيمت قبل أسبوعين منافسات الإياب من دور الـ16 في دوري الأبطال، حيث نجح تشيلسي الإنجليزي في إقصاء بوروسيا دورتموند الألماني، عقب الفوز بثنائية نظيفة بعد الخسارة ذهابًا بهدف.

كذلك أطاح بنفيكا البرتغالي بفريق كلوب بروج البلجيكي، عقب الانتصار بنتيجة (5-1) بعد الفوز في الذهاب بثنائية نظيفة.

كما عبر ميلان الإيطالي من أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي بتعادل سلبيًا، بعد الفوز ذهابًا بهدف.

وتغلب بايرن ميونخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون البافاري آخر المتأهلين حاليًا إلى دور الثمانية في دوري الأبطال.

وستقام اليوم مواجهتان، حيث يستضيف مانشستر سيتي منافسه لايبزيج، وتلعب في نفس التوقيت مباراة بورتو البرتغالي مع انتر ميلان الإيطالي.

على أن تختتم المرحلة يوم غدٍ الأربعاء، بقمة أخرى تجمع ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي، فيما يحل آينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفًا على نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى، تقابل فريقا مانشستر سيتي ولايبزيج من قبل في مواجهتين، بدور المجموعات بالموسم الماضي، فاز الفريق الإنجليزي ذهابًا بنتيجة (6-3)، قبل أن يخسر في العودة من الألمان (1-2).

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الأبرز في اليوم الثالث وقبل الأخير من إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

من ناحية أخرى، أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينسيتش Slavko Vincic.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية (الناقل لمباريات دوري الأبطال) بتغطية أحداث المواجهة، وذلك عبر فضائيات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR و beIN Sports HD 1 English، بجانب تطبيق بي إن كونكت beIN Sports Connect.

أما عن معلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج، فسيكون المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.