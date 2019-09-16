ليفربول ونابولي غدًا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وتشكيلة الفريقين المتوقعة

ضمن إطار بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2019/2020، يصطدم ليفربول ونابولي في اولى جولات المسابقة، حيث يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 مساء على ملعب “سان باولو” ، وسيكون المضيف نابولي الإيطالي ليس سهلًا على الإطلاق لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنظر لمواجهة الفريقين في الموسم الماضي عندما تأهل ليفربول إلى ثمن النهائي كوصيف لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثانية .

ويبدو أن الفريقان ليفربول ونابولي المرشحان الأقوى للتأهل إلى ثمن النهائي للبطولة على اعتبار تضم المجموعة إضافة إليهما بريد بول سالزبورغ النمساوي وجنك البلجيكي، وقد استعد الفريقان للقاء بينهما غدًا وهو الثاني لهما هذا الصيف حيث التقيا بمباراة ودية أواخر يوليو الماضي وفاز فيها نابولي بثلاثية.







وفي سياق متصل وضمن مباريات الجولة الخامسة حقق ليفربول فوزه الخامس بدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل بنتيجة 3/1 ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن، في حين فاز نابولي في الدوري الإيطالي بلقائين من ثلاث مباريات.







لقاءات الفريقين

وكانت قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا أوقعت ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي في المجموعة الخامسة إضافة لفريقي سالزبورغ النمساوي وجينك البلجيكي.، وكان التقى الفريقان في النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا مرتين بدور المجموعات، فاز بالأولى نادي نابولي، التي أُقيمت على ملعبه ”سان باولو“، بهدف دون مقابل، ليرد له ليفربول الصاع على ملعبه أنفيلد بهدف دون مقابل أيضًا سجله محمد صلاح، ليكون هذا الفوز مفتاح التأهل لليفربول للدور الـ16 ومتابعة المشوار لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام الإنجليزي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

– حراسة المرمى: أدريان.

– الدفاع: أليكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك و روبرتسون.

– الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

– الهجوم: صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.







تشكيلة نابولي المتوقعة

– حراسة المرمى: ميريت.

– الدفاع: دي لورينزو – ماكسيموفيتش – كوليبالي – روي.

– الوسط: كاييخون – رويز بينيا – إيلماس.

– الهجوم: زيلينيسكي – لوزانو و ميرتينس.