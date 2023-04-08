«ختام ناري!».. موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يسدل الستار مساء اليوم السبت 2023/4/8 على مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة A لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث يحتضن الليلة ملعب الأوليمبيكو Stadio Olimpico في العاصمة الإيطالية روما، أحداث مباراة لاتسيو ويوفنتوس القوية والمرتقبة، والتي تمثل قمة لقاءات الأسبوع الحالي في الكالشيو، يطمح من خلالها أصحاب الأرض إلى الثأر من الخسارة الكبيرة ذهابًا، مع التمسك بحظوظهم “الصعبة” في المنافسة على لقب الـSerie A، بينما يرغب “السيدة العجوز” في التمسك بفرص المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي على أقل تقدير، عبر الدخول ضمن الخمس الكبار في المسابقة المحلية.

على كل الأحوال، سنبحث سويًا في السطور القادمة، موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس والقنوات الناقلة، بجانب مشوار الفريقين في الدوري الإيطالي 2023 بالموسم الـ121، وأيضًا موقع الناديين في جدول ترتيب الـ Calcio حاليًا.

مباراة لاتسيو ويوفنتوس

مع المباراة العاشرة في الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة Italian Serie A 2023/2022، حيث مواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو.

حيثما يخوض النسور مواجهة الليلة، وهم في المركز الثاني في الترتيب العام، برصيد 55 نقطة وصافي (25) هدفًا، يفصله 19 نقطة عن نابولي المتصدر.

إذ حقق SS Lazio خلال الموسم الجاري 16 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم.

❌ Curva Nord e Tribuna Tevere esaurite

🏟️ Superate le 50.000 presenze per #LazioJuve

Disponibilità in Curva Maestrelli e Tribuna Monte Mario ➡️ https://t.co/3ati7fC3LE AVANTI LAZIO, AVANTI LAZIALI 👊 pic.twitter.com/BdD2UMyVQk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2023

من جهة أخرى، يأتي اليوفي في المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حصد 44 نقطة (بعد خصم 15 نقطة بسبب صفقات انتقال لاعبين “غير قانونية”) وفارق (24) نقطة، يفصله 4 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز السادس “المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي European Conference League”.

فقد تمكن Juventus FC هذا الموسم من الفوز في 18 مباراة (بينهم الفوز المميز خارج الديار على انتر ميلان بهدف الصربي فيليب كوستيتش Filip Kostic في الجولة 27)، والتعادل في 5 أخرى، إلا أنه تجرع مرارة الهزيمة 5 مرات.

وفرط يوفنتوس يوم الثلاثاء الماضي في انتصار كان في المتناول، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا Coppa Italia، بعد التعادل بنتيجة (1-1) مع إنترناسيونالي، عقب التقدم عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو Juan Cuadrado في الدقيقة 83، قبل أن يتعادل البلجيكي روميلو لوكاكو Romelu Lukaku للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع عبر ركلة جزاء.

I convocati per #LazioJuve ⤵️ Mister Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. pic.twitter.com/eNxx9roFk8 — JuventusFC (@juventusfc) April 7, 2023

In viaggio per Roma ➡️ verso #LazioJuve 💪 — JuventusFC (@juventusfc) April 8, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة A لعام 2023 قبل انطلاق مواجهات اليوم الثاني والأخير من الجولة 29:

كانت مباريات الأسبوع الجديد قد انطلقت يوم أمس الجمعة، وأسفرت نتائجها عن فوز نابولي على مضيفه ليتشي (2-1)، فيما تعادل انتر ميلان إيجابيًا مع مستضيفه (1-1)، وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة ميلان ضد ضيفه إمبولي.

واليوم السبت، تقام باقي اللقاء، يأتي في أبرزها مواجهة فيورنتينا وسبيزيا، وكذلك سامبدرويا مع كريمونيزي، إضافة إلى مباراة تورينو وروما، وأخيرًا مع قمة يوفنتوس ضد لاتسيو.

من ناحية أخرى، شهدت مواجهة الدور الأول بين يوفنتوس ولاتسيو، فوز الأول بثلاثية نظيفة سجلها المهاجم الشاب مويس كين Moise Kean ذو الأصول الإيفوارية “هدفين”، والمهاجم البولندي اركاديوز ميليك Arkadiusz Milik.

موعد مباراة لاتسيو ويوفنتوس والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة لقاءات الجولة التاسعة والعشرون في الدوري الإيطالي 2023، مساء اليوم السبت، في تمام العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة لاتسيو ويوفنتوس، فقد كلف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ( FIGC ) الحكم الدولي ماركو دي بيلو Marco Di Bello بإدارة المواجهة المرتقبة.

من ناحية أخرى، سوف تقوم شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية AD SPORTS Premium 1 إلى جانب تطبيق ستارز بلاي Starz Play App.

أما عن معلق مباراة لاتسيو ويوفنتوس، فقد أسندت أبوظبي الرياضية المهمة إلى المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض، فيما سيتولى السوري ميشيل سعد التعليق عبر ستارز بلاي.