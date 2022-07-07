مباراة غزل المحلة وفيوتشر التاريخ يقابل الطموح في أول نهائي لكأس الرابطة

في أول مباراة نهائي تشهدها الملاعب المصرية لأول بطولة في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للرجال، يقابل اليوم الخميس الموافق السابع من شهر يوليو فريق نادي غزل المحلة متسلحا بتاريخ حافل بالمشاركات والبطولات أمام النادي الوليد فيوتشر مغمورا بالطموح من أجل التنافس على لقب البطولة وعلي لقب أول من يحمل كأس البطولة الذي سيظل اسمه مخلدا في التاريخ ما دامت هذه البطولة تملأ الملاعب فيي النسخ القادمة.

سوف يتم إقامة اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشر والنصف مساء بتوقيت السُّعُودية، وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدُّوَليّ، وقد تم إسناد مهمة التحكيم في هذه المباراة لطاقم تحكيم إسباني الجنسية بالكامل نظرا لأهمية هذه المباراة النهائية.

طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة الحكم الدُّوَليّ خيسوس خيل مانزانو، ويعاونه كلا من الحكم المساعد انخل نيفادو رودريغيز حكم الراية خافيير مارتينيز نيكولاس أما الحكم الرابع من علي الخطوط في هذه المباراة هو الحكم الدُّوَليّ فالنتين بيزارو غوميز.

أما عن تقنية الفار وحكم الفيديو هو الحكم الدُّوَليّ الأسباني إيغليسياس فيلانويفا إيغناسيو، ويساعده الحكم المساعد إسيدرو دياز.

وسوف يتم نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية وذلك عبر قناة أون تايم سبورت الأولي عالية الجودة، ويعلق علي أحداث هذه المباراة الهامة المعلق الرياضي الكبير الكابتن حاتم بطيشه.