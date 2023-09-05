«البحث عن التاريخ!».. موعد مباراة سوريا وعمان تصفيات كأس آسيا الأولمبي والقنوات الناقلة (تشكيلة القمة العربية)

مع حلول مساء يوم غدًا الأربعاء 6 سبتمبر الحالي، تلعب مباراة سوريا وعمان في أولى المواجهات العربية الخالصة لحساب المجموعة الأولى A ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، يستضيفها ملعب ستاد الأمير محمد Prince Mohammed Stadium في مدينة الزرقاء الأردنية، يسعى من خلالها نسور قاسيون وكذلك الأحمر العماني إلى البحث عن تاريخ وسط عمالقة القارة الصفراء، في ظل ضعف الإنجازات القارية والعالمية، لاسيما مع تأهيل النسخة الجديدة من آسيان إلى دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

موعد مباراة سوريا وعمان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024 والقنوات الناقلة وتاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في البطولة وتاريخ المواجهات المباشرة (مصدر الصورة. موقع أخبار 24)

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التغطية التالية، كل الأخبار والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة سوريا وعمان والقنوات الناقلة، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية قبل النسخة السادسة لسنة 2024، إضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين الجانبين.

مباراة سوريا وعمان

مع اللقاء الـ14 والأول عن المجموعة الأولى A ضمن AFC U-23 qualifiers 2024، حيث قمة عمان ضد سوريا.

يذكر أن المجموعة تضم أيضًا منتخبا الأردن وبروناي دار السلام.

نشير إلى النسخة القادمة من كأس آمم آسيا دون 23 عامًا، ستكون المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024”.

المنتخب السوري الأولمبي

نبدأ مع نسور قاسيون، والذين يدشون حضورهم السادس في تصفيات أمم آسيا تحت 23 سنة.

حيثما شارك Syria national under-23 football team في النسخ الأربع الأولى من البطولة القارية (2014،2016،2018،2020):

بينما غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة أوزبكستان 2022 التي توج المنتخب السعودي بلقبها.

جاءت أبرز إنجازات السوريين في بلوغ دور ربع النهائي مرتين.

الوصول الأولى إلى دور الثمانية، جاء في المشاركة الأولى عمان 2014، قبل الخسارة من كوريا الجنوبية (1-2).

لكن شهدت آخر مشاركاته في تايلاند 2020، الخروج من ربع النهائي عقب الخسارة بهدف من الكنغر الأسترالي بهدف، في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

المنتخب العماني الأولمبي

من جهة أخرى، يشارك منتخب الخناجر للمرة رقم 6 في التصفيات الآسيوية الأولمبية.

إذ تمكن Oman national under-23 football team من بلوغ النهائيات في مناسبتين فقط 2014 و2018.

وفي مشاركتيه، غادر منتخب عمان تحت 23 سنة البطولة من الدور الأول:

غير أن الإنجاز الأفضل نسبيًا للعمانيين تمثلت في انتصار وحيد بالجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة التي استضافها البلد الواقع جنوب شبه الجزيرة العربية 2014، بالانتصار برباعية نظيفة على ميانمار.

📄 أبرز ما جاء في حديث مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي أكرم حبريش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب سوريا. pic.twitter.com/SRxWarStKk — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) September 5, 2023

عمومًا، إليكم سجل المنتخبات الأربع الأوائل في المشاركات الخمس الماضية من كأس آسيا تحت 23 سنة:

وهذه مجموعات التصفيات الـ11:

هذا، وتشهد الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية مواجهات عربية قوية:

حيثما تلعب سنغافورة ضد اليمن، وقطر مع كوريا الجنوبية.

كذلك تصطدم الإمارات مع الصين، ولبنان مع منتخب كمبوديا.

أيضًا يواجه العراق منتخب ماكاو.

بينما تشهد مباراة البحرين أمام فلسطين المواجهة العربية الخالصة الثانية.

كما تلتقي السعودية مع منغوليا، وتلعب الكويت ضد تيمور الشرقية.

أخيرًا تستضيف الأردن منتخب بروناي دار السلام.

*** تاريخ المواجهات المباشرة ***

حول المواجهات التاريخية السورية العمانية المباشرة، فوفق ما رصدناه في “نجوم مصرية”:

التقى الشقيقان العربيان في 8 مواجهات سابقة.

المواجهات بين الجانبين شملت ( 4 لقاءات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الأولمبياد، ومباراتان وديتان، إضافة إلى مواجهتين في بطولة غرب آسيا).

بصفة عامة، فازت سوريا في 4 مباريات، بينما حققت عمان انتصارًا وحيدًا، وحسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث المتبقية.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز نسور قاسيون 12 هدفًا، واستقبلت شباكهم 5 أهداف من الأحمر العماني.

من جهة أخرى، وبشأن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات المنتخبين، فكانت انتصار السوريين (5-1) في ذهاب التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد سيدني 2000.

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تشكيل المواجهة

يلعب منتخبا عمان وسوريا لقاء الليلة بتشكيل مكون من الأسماء التالية:

موعد مباراة سوريا ضد عمان والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة القمة العربية الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، والتي تجمع Syria vs Oman، مساء غدًا الأربعاء، في الأوقات التالية:

السادسة والنصف (6:30 م) بتوقيت سلطنة عُمان والإمارات والكويت.

الخامسة والنصف (5:30 م) بتوقيت سوريا والسعودية وقطر والبحرين ومصر ولبنان والعراق وفلسطين.

الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت ليبيا والسودان وإسبانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا.

الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت الجزائر وتونس وإنجلترا والبرتغال والمغرب.

الثانية والنصف (2:30 م) بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

أما عن حكم مباراة سوريا ضد عمان، فسيعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) عن هويته خلال الساعات القادمة.

سوف تقوم شبكة قنوات أبوظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia بنقل أحداث المواجهة العربية، علاوة على قنوات بي إن سبورت القطرية آسيا beIN Sports AFC، وأيضًا شبكة قنوات إس إس سي الرياضة السعودية SSC 7، وأيضًا البث المباشر لقناة عمان OmanTV.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة سوريا وعمان، أعلنت قناة عمان تكليف المعلق الرياضي العماني أحمد الكعبي بالمهمة.