مباراة سوريا ضد الفلبين القادمة “تصفيات مونديال 2022” – الموعد والقنوات الناقلة

يحل المنتخب السوري ضيفا على منتخب الفلبين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم مونديال 2022، وبداية مشوار نسور قاسيون في التصفيات، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات كأس العالم سيكون يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 القادم، وتقام المباراة على ملعب باناد بارك في مدينة باكولود بالفلبين، يقود المنتخب المدير الفني الوطني فجر إبرهيم، بعد أن جدد اتحاد الكرة الثقة في المدرب.

موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات مونديال 2022 كأس العالم

سوف يكون موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات كأس العالم هو الموعد الرابع تاريخيا بين المنتخبين، حيث التقيا من قبل ثلاث مرات، حقق المنتخب السوري الفوز بكل تلك المباريات، حيث حقق المنتخب السوري فوز كبير جدا في مباراة من تلك المباريات الثلاثة، وذلك عندما فاز بنتيجة 12-0 في تصفيات كأس العالم 2002، وفاز في مباراة 5-1، وفاز في الثالثة 2-0.

بخصوص قنوات تذيع مباراة سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم هي قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لكل مباريات التصفيات الآسيوية، منتخب سوريا خاض الكثير من المباريات مؤخرا ومن أهمها المشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات المونديال سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 4 عصرا بتوقيت الإمارات.

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