«تحدي المنافسة والهروب».. موعد مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم السبت 8 أبريل الجاري، منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث يستضيف الليلة ملعب سينت ماري St Mary’s Stadium، أحداث مواجهة الدور الثاني أو مرحلة الإياب، حيث مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي القوية والمرتقبة، والتي تمثل صدامًا مباشرًا وتحديًا حقيقيًا بين “السيتيزن” الساعي لمواصلة اللحاق بقطار المنافسة على اللقب الثالث على التوالي والتاسع في تاريخه بـ البريميرليغ، في ظل تفوق أرسنال بفارق 8 نقاط قبل نحو 9 جولات على نهاية الموسم، و”القديسين” الطامحين إلى التمسك ببصيص الأمل في المشاركة بالنسخة الجديدة من الـPremier League.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية على كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار الناديين ونتائجهما بالنسبة 31 من الدوري الإنجليزي 2023، وكذلك موقع الفريقين في جدول ترتيب البريميرليج قبل الجولة 30.

مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي

إلى المباراة الثامنة والختامية عن اليوم الأول في الأسبوع الثلاثين الجديد من بطولة English Premier League 2023/2022، حيث مواجهة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون.

حيثما يأتي مستضيف قمة الليلة الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي، وهم في المرتبة الأخيرة في جدول الترتيب، بعدما جمعوا 23 نقطة وفارق (-24) هدفًا.

وذلك إثر فوز Southampton في 6 مباريات، والتعادل في 5 أخرى، بينما تجرع الفريق مرارة الهزيمة 18 مرة خلال الموسم الجاري.

Charly x Roméo 💫 pic.twitter.com/56M42Dp4Zn — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 6, 2023

من جهة أخرى، يخوض المان سيتي غمار مواجهة الليلة، وهو في المركز الثاني بالترتيب العام، برصيد 64 نقطة وصافي (45) هدفًا.

فقد تمكن Manchester City هذا الموسم من تحقيق 20 انتصارًا (آخرهم كان الفوز على ليفربول في الجولة 29 الماضية بنتيجة “4-1”) و4 تعادلات، غير أنه تلقى 4 خسائر.

Fotos del entrenamiento de hoy 📸 pic.twitter.com/oxTYeDYwVV — Manchester City (@ManCityES) April 5, 2023

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 قبل انطلاق مباريات الجولة 30:

هذا، وستشهد الجولة الجديدة من البريميرليغ، إقامات مواجهات قوية ومصيرية، نذكر منها لقاء مانشستر يونايتد وإيفرتون (الجارية حاليًا)، تليها مواجهة توتنهام هوتسبر وبرايتون وفي نفس التوقيت يستضيف ليستر سيتي فريق بورنموث وكذلك يحل تشيلسي ضيفًا على وولفرهامبتون وأيضًا يواجه نيوكاسل يونايتد مضيفه برينتفورد.

وتختتم مواجهات الجولة يوم غدٍ الأحد، وذلك بلقاءي ليدز يونايتد مع كريستال بالاس، وليفربول ضد أرسنال في قمة الأسبوع.

من ناحية أخرى، أسفرت نتيجة مواجهة مانشستر سيتي ساوثهامبتون في الدور الأول عن اكتساح السيتيزن برباعية نظيفة سجلها كلٌ من المدافع البرتغالي جواو كانسيلو Joao Cancelo “المعار إلى بايرن ميونخ حاليًا” ولاعب الوسط الشاب فيل فودين Phil Foden، إضافة إلى المهاجم الجزائري رياض محرز Riyad Mahrez وأخيرًا القناص النرويجي إيرلنج هالاند Erling Haaland “المصاب حاليًا والغائب خلال الأسابيع الأخيرة”.

موعد مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء الختامي عن اليوم الأول في الجولة الثلاثون من الدوري الإنجليزي 2023، مساء اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي، فقد أوكل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( The FA ) المهمة إلى الحكم روبرت جونز Robert Jones.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية الحدث، من خلال فضائيات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports HD 3 TR، إضافة إلى تطبيق بي إن كونكت beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي، فقد أسندت الـ بي إن سبورتس المهمة إلى المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي.