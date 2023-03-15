«مفاجآت محتملة!».. موعد مباراة ريال مدريد وليفربول دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، على مواجهات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2022، حيث يستضيف الليلة ملعب سانتياغو برنابيو El Estadio Santiago Bernabeu في العاصمة الإسبانية مدريد، أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول، في نسخة جديدة مكررة من نهائي الموسم الماضي في التشامبيونز ليج، ورغم التفوق الواضح على مستوى النتيجة في جولة الذهاب للملكي حامل اللقب، إلا أن المفاجآت تبقى واردة في عالم الساحرة المستديرة ودوري الأبطال بالأخص.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التغطية التالية على كل الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار الناديين في الموسم الـ68 من دوري أبطال أوروبا 2023، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات الجانبين في التشامبيونز ليج.

مباراة ريال مدريد وليفربول

مع مواجهة جديدة بنهائي مصغر ومبكر، في اليوم الختامي عن مرحلة الإياب في دور ثمن النهائي من منافسات UEFA Champions League 2022/2023، حيث لقاء ليفربول ضد ريال مدريد.

حيثما يخوض الميرنجي مواجهة اليوم، بأرياحية كبيرة، نظرًا إلى نجاحه في حسم مواجهة الذهاب باكتساح بخماسية “مع الرأفة” من أمام ليفربول على ملعب آنفيلد في فبراير الماضي.

مشوار حامل اللقب في دوري الأبطال، انطلق من دور المجموعات، والذي نجح خلاله في اعتلاء صدارة المجموعة السادسة F، بعدما جمع 13 نقطة وصافي (9) أهداف.

إذ حقق Real Madrid CF في دور المجموعات 4 انتصارات على سيلتك الاسكتلندي (“3-0″ و”5-1”) ولايبزيج الألماني “ذهابًا” (2-0) وشاختار دونيتسك الأوكراني (2-1) “ذهابًا”، وتعادل مع الأخير (1-1) “إيابًا”، بينما خسر من الفريق الألماني “إيابًا” (2-3).

تاريخيًا، يأتي الريال على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 لقبًا، مبتعدًا عن أقرب منافسيه “ميلان الإيطالي” بـ7 ألقاب كاملة، آخرها كان من أمام ليفربول بعد الفوز في النهائي بهدف البرازيلي فينسيوس جونيور.

أما على الصعيد المحلي، فإن الميرنجي يأتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، برصيد 56 نقطة وصافي (31) هدفًا – يفصله 9 نقاط عن برشلونة المتصدر – إثر فوز ريال مدريد في 17 مباراة وتعادله في 5 أخرى، غير أنه مُني بـ3 هزائم.

من جهة أخرى، يخوض الريدز تحديًا مثيرًا، على غرار ما حدث معه في نصف نهائي 2019/2018، إذ خسر من برشلونة الإسباني ذهابًا في الكامب نو (3-0)، قبل أن يعود في الآنفيلد بانتصار برباعية نظيفة.

طريق Liverpool نحو دور ثمن النهائي الأوروبي، مر بمنعطفات عدة، إذ نجح في تجاوز دور المجموعات، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الأولى A، بحصد 15 نقطة وفارق (11) هدفًا.

فقد تمكن الليفر من تحقيق خمس انتصارات متتالية، عقب الخسارة الأولى من نابولي الإيطالي ذهابًا بنتيجة (1-4) قبل العودة بثنائية نظيفة، ليفوز على كلًا من أياكس أمستردام الهولندي (2-1) و(3-0)، وجلاسكو رينجزر الاسكتلندي (2-0) و(7-1).

على المستوى التاريخي، يمتلك ليفربول في رصيده 6 ألقاب في دوري الأبطال، آخر التتويجات كانت في موسم 2019/2018 على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر بثنائية قائد الفراعنة محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي (2-0).

Touchdown in Spain 🛬 pic.twitter.com/R0A9wFyFPK — Liverpool FC (@LFC) March 14, 2023

محليًا، يحتل الريدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما جمع 42 نقطة وفارق (18) هدفًا، من 12 انتصارًا و6 تعادلات، غير أنه مُني بـ8 هزائم خلال الموسم الجاري.

كانت قد جرت يوم أمس الثلاثاء مباراتين، ضمن لقاءات اليوم الثالث من إياب دور الـ16 في التشامبيونز ليج، حيث فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه لايبزيج بسباعية نظيفة، بينما تعادل بورتو البرتغالي مع انتر ميلان الإيطالي سلبيًا.

ليتأهل بذلك انتر ميلان ومانشستر سيتي، بجانب بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي، وكذلك تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي إلى دور ربع النهائي في دوري الأبطال.

واليوم، تقام مواجهة تجمع نابولي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، في نفس توقيت لقاء الملكي مع الريدز.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الأبرز في اليوم الختامي عن إياب دور الستة عشر في دوري الأبطال 2023، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة ريال مدريد وليفربول، فسيكون الحكم الدولي الألماني فيليكس زواير Felix Zwayer، وفق ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية (الناقلة لمباريات التشامبيونز ليج) بتغطية أحداث القمة الإسبانية الإنجليزية، وذلك عبر فضائيات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR، إضافة إلى beIN Sports HD 1 English وكذلك تطبيق بي إن كونكت beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة ريال مدريد وليفربول، فسيكون المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.