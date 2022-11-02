“الآن”.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتك دوري أبطال أوروبا (فوز يؤمن الصدارة)

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة، الحاسمة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022، ولحساب جولة الإياب من اليوم الثاني عن المجموعة السادسة F، يحتضن مساء غدٍ الأربعاء، ملعب سانتياغو برنابيو El Estadio Santiago Bernabeu في العاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا ريال مدريد الإسباني في مواجهة سيلتك الاسكتلندي، في لقاء، لا يغني فيه الملكي عن الفوز أي نتيجة أخرى، من أجل تأمين الصدارة، وتيسير المشوار القادم لحامل لقب التشامبيونز ليج، في ظل منافسة شرسة مع لايبزيغ الألماني الذي يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني الطامح هو الآخر في التأهل إلى دور الـ16.

قبل كل شيء، سنستعرض تفصيلًا خلال السطور التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم الجديد من دوري الأبطال الأوروبي 2023، بجانب تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتك.

مباراة ريال مدريد وسيلتك

مجددًا يلتقي فريقا سيلتك وريال مدريد، ضمن لقاءات جولة الحسم في دور المجموعات من بطولة UEFA Champions League 2023.

إذ أسفرت مواجهة الذهاب في سبتمبر الماضي، عن فوز عريض للقلعة الملكية بنتيجة (3-0).

مما سيعزز من حظوظ الريال “الجريح بعد تعادل مثير للجدل مع جيرونا في الليغا” في لقاء الإياب، خاصةً مع فقدان الفريق الاسكتلندي أي حظوظ في التأهل إلى دور ثمن النهائي الأوروبي، أو حتى إلى اليوروبا ليج.

يأتي هذا في ظل سعي دؤوب من الميرنجي في حسم صدارة المجموعة السادسة، التي يعتليها حاليًا برصيد 10 نقاط وصافي (5) أهداف، يفصله نقطة وحيدة عن لايبزيج الألماني الوصيف.

حيثما تمكن Real Madrid CF من تحقيق 3 انتصارات على سيلتك ذهابًا كما أسلفنا، وتغلب على لايبزيج وشاختار دونيتسك ذهابًا بنتيجتي (2-0) و(2-1) على الترتيب.

فيما تعادل إيجابيًا (1-1) شاختار، قبل أن يخسر في الجولة الماضية من مضيفه لايبزيغ (2-3).

من جهة أخرى، يدخل نادي سيلتك الاسكتلندي، بلا أي ضغوط، مع خروجه من دائرة المنافسة، بتذيله ترتيب المجموعة.

فقد فشل Celtic Glasgow في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الخمس الماضية.

بينما تلقى 3 هزائم من أمام الفريق الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال “ريال مدريد”، إضافة إلى خسارتين ذهابًا وإيابًا من RB Leipzig بنتيجتي (1-3) و(0-2).

غير أن السيلتيون تمكنوا من الظفر بنقطتين من تعادلين إيجابيين بنتيجة واحدة (1-1) مع شاختار الأوكراني.

على كل الأحوال، إليكم جدول ترتيب المجموعات الثماني قبيل انطلاق مواجهات الجولة السادسة من التشامبيونز ليج 2023:

من المقرر يوم غدٍ الأربعاء، إقامة المواجهات الثماني المتبقية عن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023.

حيثما يستضيف شاختار دونيتسك فريق لايبزيج في نفس توقيت مواجهة الريال وسيلتك.

أما عن مواجهات الفترة الثانية من اليوم، فتأتي كما يلي:

إذ يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق دينامو زغرب الكرواتي.

أيضًا يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه إشبيلية الإسباني.

فيما يلعب ميلان الإيطالي مع ريد بول سالزبورج الألماني.

كذلك يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مستضيفه يوفنتوس الإيطالي.

ويصطدم مكابي حيفا الصهيوني مع بنفيكا البرتغالي.

على أن يستضيف كوبنهاجن الدنماركي منافسه بوروسيا دورتموند الألماني.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتك

على صعيد المواجهات المباشرة بين Real Madrid vs Celtic Glasgow، فبحسب متابعاتنا في “نجوم مصرية”، جمعت الناديين العريقين إجمالي 4 لقاءات، بينهم 3 مواجهات في دوري الأبطال.

فاز ريال مدريد في 3 مباريات، فيما حقق سيلتك الانتصار في لقاء وحيد.

بينما غابت التعادلات عن مواجهات الناديين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات ريال مدريد أمام سيلتك، أحرز الملكي 8 أهداف، غير أن الفريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1888 م قد اكتفى بهدفين فقط.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، كانت فوز الريال (3-0)، والتي تحققت في مناسبتين.

الأولى كانت في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 1980/1979، والذي توج به نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي.

أما الثانية، فكانت في لقاء الذهاب من دور المجموعات في الموسم الحالي.

تشكيل مباراة ريال مدريد وسيلتك

أعلن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي Carlo Ancelotti عن تشكيل ريال مدريد في مواجهة سيلتك.

وذلك في إطار مباريات اليوم الختامي عن الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية للملكي ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي سيلتك الاسكتلندي وعلى رأسها المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو Ange Postecoglou عن تشكيل سيلتك ضد ريال مدريد.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء السيلتيون شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتك والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة القمة الإسبانية الاسكتلندية المرتقبة، مساء غدٍ الأربعاء، عند العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت عمان والإمارات، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت قطر والسعودية والبحرين، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت إنجلترا واسكتلندا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

وعن حكم مباراة ريال مدريد وسيلتك، فقد كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) الحكمة الدولية الفرنسية ستيفاني فرابارت Stéphanie Frappart بإدارة اللقاء الهام.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بتغطية أحداث المواجهة، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium وbeIN Sports HD 1 English وbeIN Sports FR HD 1.

وتبث فضائية بي إن سبورت بريميوم 1 على القمر الصناعي المصري نايل سات بتردد 11013 بمعدل ترميز 27500 – أفقي (H) – ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي القطري سهيل سات بتردد 11623 ومعدل ترميز 27500 أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

إضافة إلى قنوات Sky Sport Uno Italia وMatch Football 1 وMatch! TV وM. Liga de Campeones وPolsat Sport Premium 2 HD وEleven Sports 2 HD portugal وSky Sport Austria 3 HD وArena Sport 7 HD Croatia وArena Sport 1 HD Premium Serbia وM+ Liga de Campeones Bar.

أما بشأن معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك، فسيكون المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي عبر بي إن سبورت القطرية.

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتك

انطلقت قبل دقائق، صافرة بداية مباراة Real Madrid vs Celtic Glasgow.

وذلك ضمن مواجهة اليوم الأخير عن الجولة السادسة من مرحلة المجموعة في التشامبيونز ليج 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث القمة الإسبانية الاسكتلندية المرتقبة.

علاوة على ملخص نتيجة و أهداف مباراة ريال مدريد ضد سيلتك، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

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مر حتى الآن نحو 10 دقائق من الشوط الأول، والريال متقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، سجله نجم الوسط وقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش Luka Modric.

الدقيقة 11: ضغط في هذه اللحظات من جانب الفريق الاسكتلندي الذي يرغب في تسجيل هدف التعادل، من أجل تحقيق أي نتيجة إيجابية للفريق العريق في مشاركته الباهتة الحالية في دوري الأبطال.

12 دقيقة: تمريرة بين أقدام المدافع الأسترالي آرون موي من جانب فينسيوس جونيور.

13 دقيقة: عرضية في منتهى الخطورة للفريق الاسكتلندي في هجمة مرتدة سريعة، يفشل الياباني كيوكو فوروهاشي في السيطرة عليها، لتخرج الكرة من أمام مرمى كورتوا مباشرة إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 14: مباراة ممتعة، يسيطر الريال على مجرياته، لكن تبقى النتيجة غير محسومة مع رغبة من الفريق الاسكتلندي الذي يلعب على مرتدات في غاية الخطورة.

15 دقيقة: ربع ساعة أولى مرت، مازال الملكي يتمتع بالتقدم بنتيجة (1-0).

تسديدة غير دقيقة من فالفيردي من على حدود منطقة جزاء السيلتيون وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 16: الآن الفريق الاسكتلندي يمسك بالكرة ويمرر في منطقة وسط ملعب الريال، وتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب الياباني ليو واتات ولكن عالية عن مرمى الحارس البلجيكي كورتوا وإلى ركلة مرمى لحامل لقب التشامبيونز ليج.

17 دقيقة: عودة الكرة بين أقدام لاعبي الريال، وتمريرات في محاولة لفتح ثغرة في دفاعات سيلتك، وعرضيات متعددة آخرها انتهت بتسديدة فينسيوس يمسك بها الحارس الإنجليزي جو هارت.

الدقيقة 19: شكوك في ركلة جزاء مدريدية بعد تسديدة من رودريجو تصطدم الكرة في يد المدافع الدنماركي مات أوريلي.

حكمة اللقاء الفرنسية تتوجه إلى تقنية الـVAR لتقضي بعدها باحتساب ركلة جزاء ثانية للميرنجي.

20 دقيقة: ثلث ساعة، ومازال ريال مدريد متقدم في النتيجة على سيلتك (1-0).

الدقيقة 21: ينجح اللاعب رقم 21 البرازيلي رودريجو Rodrygo في تسجيل الهدف في الدقيقة 21 لمصلحة ريال مدريد، تسكن الزاوية اليمنى لمرمى حارس الفريق الاسكتلندي، وجووووووووووول ثاني للميرنجي.

22 دقيقة: أووووووه.. كيف أضعتها يا فينسيوس جونيور، بعد عرضية مميزة من رودريجو يسددها جونيور من أمام المرمى مباشرة تعلو العارضة الأفقية بقليل للسيلتيون.

الدقيقة 23: حماس كبير في أداء الريال، وقد نشهد نتيجة تاريخية اليوم في رحلة الفريق للحفاظ على الصدارة.

حاليًا، لايبزيج متقدم في النتيجة على شاختار دونيتسك الأوكراني (1-0) بهدف المهاجم الفرنسي الشاب كريستوفر نكونكو Christopher Nkunku في الدقيقة العاشرة.

مرت حتى الآن أكثر من منتصف الشوط الأول، والاستحواذ في اللقاء 70% للريال مقابل 305 لسيلتك.

النتيجة الحالية (2-0) للملكي.

26 دقيقة: فرصة في منتهى الخطورة للضيوف، بعد خطأ قاتل من المدافع البرازيلي ميليتاو، تنتهي بهجمة مرتدة سريعة وتسديدة قوية، يبعدها كورتوا ثم الدفاع في الأخير إلى رمية جانبية قرب الراية الركنية اليمنى لدفاع الفريق الإسباني.

28 دقيقة: هجمات الفريق الاسكتلندي رغم محدوديتها إلا أن تشكل خطورة بالغة، لكن الحارس كورتوا يتصدى حاليًا لكل الكرات، آخرها كانت تسديدة من الياباني كيوكو فوروهاشي.

نشير إلى أن الدنماركي مات أوريلي لاعب سيلتك حصل على بطاقة صفراء في اللعبة التي تسببت في ركلة جزاء وجاء منها الهدف الثاني للريال.

29 دقيقة: سيطرة واستحواذ تام للملكي في هذه اللحظات على مجريات اللعب.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة أولى من الشوط الأول، و نتيجة مباراة ريال مدريد وسيلتك (2-0) للملكي.

الدقيقة 31: سيطرة تامة واستحواذ شبه كامل على مجريات اللعب من جانب الميرنجي، ويبقى الخوف من مرتدات الضيوف.

32 دقيقة: تسديدة قوية من ماركو أسينسيو لاعب الريال، يمسك بها حارس سيلتك بثبات.

الدقيقة 33: أووووه ركلة جزاء للضيوف بعد مرور رائع من جانب اللاعب الصهيوني ليل أبادا تنتهي بعرقلة من جانب مينيدي مدافع الملكي، تحتسبها الحكمة الفرنسية بلا تردد.

34 دقيقة: من جديد كورتوا يتصدى لركلة جزاء سيلتك بتسديدة من جانب اللاعب الكرواتي يوسيب يورانوفيتش.

الدقيقة 35: 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول والحارس البلجيكي يؤمن النتيجة لـ ريال مدريد بثنائية نظيفة

الدقيقة 36: محاولة مرور رائعة من رودريجو من داخل منطقة جزاء سيلتك، ثم عرضية ترتطم في اللاعب البرازيلي للريال وتخرج إلى ركلة مرمى.

38 دقيقة: مرور رائع من فينسيوس جونيور على طريقه مواطنه المعتزل رونالدينيهو، تنتهي بضرب في وجه جونيور من داخل منطقة الجزاء، وحكمة المباراة تشير لاستمرار اللعب.

الدقيقة 39: الريال يسيطر بالطول والعرض على مجريات اللقاء، ولكن دفاعات سيلتك مازالت صامدة، والفريق الاسكتلندي يعتمد على مرتدات منظمة في منتهى الخطورة، كورتوا يمنعها ببراعة.

40 دقيقة: 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول من مباراة سيلتك ضد ريال مدريد والنتيجة مازالت تأخر النادي الاسكتلندي (0-2).

42 دقيقة: تناقل للكرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد، ويبدو الفريق الإسباني في طريقه لإنهاء الشوط الأول بالتقدم بالثنائية النظيفة.

43 دقيقة: مازال لاعبو الملكي يواصلون تمرير الكرات، ربما لاستهلاك الوقت المتبقي من شوط اللقاء لأول.

الدقيقة 44: عرضية من ماركو أسينسيو تنتهي بركلة زاوية للملكي في الجانب الأيسر لدفاع سيلتك.

45 دقيقة: دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع، ونتيجة مباراة سيلتك وريال مدريد تقدم حامل اللقب (2-0).

إليكم إحصائيات اللقاء:

انتهى أيضًا الشوط الأول من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ولايبزيغ الألماني بتقدم الأخير (1-0).

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واحتاج ريال مدريد للانتظار 6 دقائق فقط من انطلاقة الشوط الثاني، من أجل تسجيل ثاني الأهداف، عن طريق الجناح الإسباني المتألق ماركو أسينسيو Marco Asensio.

جاء الهدف الرابع، بعد استلام رائع من وسط الملعب من جانب رودريجو، يمر ويمرر إلى فالفيردي، الذي يمررها بدوره إلى كارفاخال القادم من الجانب الأيسر لدفاع سيلتك، يمررها هو الآخر إلى خارج منطقة الجزاء، لتجد أسينسيو المنتظر على حدود منطقة الجزاء الضيوف، فيسددها قوية تسكن الزاوية اليمنى الأرض لحارس الفريق الاسكتلندي.

في الدقيقة 61: يتمكن المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور Vinicius Junior من كسر نحسه في مواجهة الليلة، وينجح في إضافة الهدف الرابع لأصحاب الديار.

هدف فينسيوس جاء بعد عرضية من الجانب الأيسر لدفاع سيلتك عن طريق فالفيردي تصل إلى جونيور المتواجد أمام المرمى مباشرة، والذي يقطعها من أمام الحارس والدفاع، ويسكنها مباشرة إلى داخل الشباك.

أما في الدقيقة 71: فيكلل المهاجم الأوروجوياني الشاب فيديريكو فالفيردي Federico Valverde مجهوداته بتسجيل هدف خامس رائع.

جاء الهدف، بعد عرضية من الجناح الإسباني البديل لوكاس فاسكيز، وصلت إلى فالفيردي على قوس منطقة جزاء الضيوف، سددها مباشرة، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس الفريق الاسكتلندي.

ومن ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الريال، نجح المهاجم البرتغالي جوتا Jota أخيرًا في تسجيل الهدف الأول للضيوف عند الدقيقة 84.

جاءت تسديدة البرتغالي جوتا متخطية الحائط البشري للميرنجي، لتسكن أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البلجيكي الرائع تيبو كورتوا Thibaut Courtois والذي فشل للمرة الأولى في تعامل مع كرة السيلتيون.

وبدون احتساب أي وقت بدل من ضائع، تنهي الحكمة الفرنسية اللقاء، والنتيجة النهائية فوز ريال مدريد ضد سيلتك (5-1).

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

الخاتمة

في الختام، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا التفصيلية عن موعد مباراة سيلتك ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الثامن والستون من التشامبيونز ليج، علاوة على تاريخ مواجهات سيلتك أمام ريال مدريد.