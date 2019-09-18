مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا 2019

ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم فى أول لقاء بينهم فى دوري أبطال أبطال أوروبا 2019، حيث تنعقد اليوم على ملعب حديقة الأمراء فى مدينة باريس، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية، نتعرف معكم على تفاصيل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم.







مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنعقد اليوم فى إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019، مباراة فريق ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان، حيث يستضيف الأخير الفريق الملكى على أرضة فى مدينة باريس، ومن المتوقع أن يكون لقاء حماسي وهام اليوم لكلا الفريقين فى افتتاح مبارياته اليوم.







تفاصيل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مشاركة نادي ريال مدريد الإسباني اليوم فى بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، تعتبر هي المشاركة رقم 50 للنادي الملكي، تكون المباراة اليوم الأربعاء 18-09-2019، فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وذلك على قناة Bein sport HD1 المشفرة، وكذلك على قناة أرينا سبورت 2.

يتابع مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم، جماهير الكرة العالمية من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر لقاء اليوم من اهم المباريات التى تقام فى دوري أبطال أوروبا 2019، وحتي الان لم يتم الإعلان الرسمي عن التشكيلة لكلا الفريقين فى مباراة اليوم، وسوف نتابع معكم اخر اخبار مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم من خلال موقعكم نجوم مصرية.