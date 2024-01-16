مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواجهة نادي ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في مباراة الدور 16 من كأس ملك أسبانيا 2023- 2024، ويدخل الفريق الملكي المباراة وهو عينه على الفوز وذلك من أجل التأهل إلي الدور القادم من البطولة وحصد لقب جديد هذا العام، وخاصة بعد ما استطاع الحصول على كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهل ريال مدريد إلى الدور 16 بعد الفوز على اراندينا بثلاث أهداف مقابل هدف.

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موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد

تقام مباراة ريال مدريد ضد اتليتكو مدريد في الدور 16 من كأس الملك علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتليتكو مدريد، يوم الخميس 18 يناير 2024، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة علي حقوق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

قد يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد على التشكيل التالي:-

حراسة المرمي:كيبا

في الدفاع : ميندي – روديجر – ناتشو فيرنانديز – كارباخال

وسط الملعب: تشاوميني – لوكا مودريتش – فالفيردي

وسط الملعب أمام: جود بيلينجهام

في الهجوم :رودريجو – فينيسيوس جونيور

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

وسط الملعب: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

في الهجوم :- ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

والجدير بالذكر بإن ريال مدريد التقي مع اتليتكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الأسباني والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وفاز الفريق الملكي على أتلتيكو بنتيجة 5-3، ليتأهل إلى النهائي ويحصد اللقب.