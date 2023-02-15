«أمل يتجدد بالمنافسة».. موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تختتم مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف الليلة ملعب سانتياغو برنابيو El Estadio Santiago Bernabeu في العاصمة الإسبانية مدريد، أحداث مباراة ريال مدريد وإلتشي القوية والمرتقبة، والتي يمكن لحامل اللقب إحياء آماله في الدفاع عن لقب الليجا في الموسم الماضي، في مواجهة طموح جديد وصعب لـ”الأخضر مخططة” في البقاء في إحدى أقوى البطولات المحلية عالميًا للموسم القادم.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التغطية التالية، كافة التفاصيل والكواليس والمستجدات، عن موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة، إضافة إلى رحلة الناديين ونتائجهما في الموسم الـ92 من الدوري الإسباني 2023، علاوة على وضعية الفريقين في جدول ترتيب الليغا.

مباراة ريال مدريد وإلتشي

إلى المباراة العاشرة والأخيرة من الأسبوع الحادي والعشرين في بطولة La Liga 2022/2023، والتي تجمع إلتشي ضد ريال مدريد.

حيثما يدخل الملكي مواجهة الليلة، ولديه 45 نقطة وصافي (23) هدفًا، يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، يفصله 9 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

وخلال الموسم الجاري، حقق بطل كأس العالم للأندية 2022، 14 انتصارًا، و3 تعادلات، بينما خسر في 3 لقاءات.

من جهة أخرى، يأتي الفريق الملقب بـ”الأخضر مخططة” في ذيل ترتيب المسابقة، برصيد 9 نقاط وفارق (-25) هدفًا.

إذ حقق إلتشي فوزًا يتيمًا على فياريال في الجولة 20 بنتيجة (3-1)، فيما تعادل في 6 مواجهات، وتجرع مرارة الهزيمة 13 مرة هذا الموسم.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، قبل انطلاق مباريات اليوم الخامس والأخير من الجولة 21:

كانت مواجهة الدور الأول بين الناديين، قد انتهت بفوز الميرنجي بثلاثية نظيفة (3-0)، سجلها الثلاثي فيديريكو فالفيردي Federico Valverde والقائد كريم بنزيما Karim Benzema وماركو أسينسيو Marco Asensio على الترتيب.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة رقم 10 في الجولة 21 من الدوري الإسباني 2023، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة ريال مدريد وإلتشي، فسيكون الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا Ricardo De Burgos Bengoetxea بحسب ما أفاد به الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ( RFEF ).

وبشأن القنوات الناقلة للمواجهة، فإن المباراة ستبث عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، من خلال فضائية beIN Sports HD 1، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة ريال مدريد وإلتشي، فسيكون المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.