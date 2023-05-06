«تحدي جديد نحو الـ20».. موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

مع حلول مساء اليوم السبت 6 مايو الحالي، يسدل الستار على بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث النهائي الكبير، مع مباراة ريال مدريد وأوساسونا القوية المرتقبة، التي يستضيفها ملعب لا كارتوخا Estadio La Cartuja في مدينة إشبيلية الإسبانية، يسعى من خلالها الملكي إلى استغلال غياب غريمه التقليدي برشلونة “الأكثر تتويجًا بـ31 لقبًا” بعد إسقاطه في نصف نهائي البطولة، من أجل المضي قدمًا نحو التتويج بالنجمة الـ20 في الكأس الإسبانية، بينما يطمح “الحمر” إلى الظفر بأولى ألقابه في ثاني حضور تاريخي للفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا.

على كل الأحوال، سنتعرف بالتفاصيل في السطور القادمة، على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ121 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين في المسابقة، ونظرة سريعة على تاريخ مواجهات الجانبين.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا

إلى المباراة النهائية من منافسة Copa del Rey 2022/2023، حيث مواجهة أوساسونا وريال مدريد.

نادي ريال مدريد

حيثما يخوض الميرنجي النهائي الـ40 في تاريخ مشاركته بالكأس الإسبانية، والتي كان نصيبه من الألقاب فيها 19 بطولة.

فقد تمكن الريال من حصد لقبه الأخير في نهائي موسم 2014/2013 بعد الفوز المثير والشهير على منافسه اللدود برشلونة بثنائية الأرجنتيني أنخيل دي ماريا Angel Di Maria والويلزي غاريث بيل Gareth Bale، مقابل هدف سجله المدافع السابق ونجم طرابزون سبور التركي حاليًا مارك بارترا Marc Bartra (2-1).

أما عن مشوار Real Madrid CF في النسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا، فقد انطلق من دور الـ32، وفيه تغلب بصعوبة على كاسيرينيو بهدف، قبل أن يتجاوز بصعوبة أيضًا فريق فياريال بنتيجة (3-2) في دور الـ16، بعدها نجح في الإطاحة بجاره أتلتيكو مدريد من ربع النهائي بالفوز بنتيجة (3-1)، وفي نصف النهائي خسر ذهابًا من البارسا، قبل أن يرد برباعية نظيفة في الإياب.

نادي أوساسونا

من جهة أخرى، يأتي الحمر باحثين عن أول ألقابه في الكأس الإسبانية.

حيثما كان الظهور الأول والوحيد لأوساسونا، في نهائي موسم 2005/2004، وفيه خسر من ريال بيتيس “حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة” بنتيجة (1-2)، في لقاء امتد حينها للأشواط الإضافية.

وعن رحلة Osasuna في الموسم الحالي من البطولة، فجاء من الدور الأول وفيه فاز على فوينتيس بنتيجة (4-1)، ثم تخطى ارنيدو في الدور الثاني (3-1)، تبعها الفوز الصعب في الوقت الإضافي على ناستيك دي تاراغونا (2-1) في دور الـ32، وجاء التحدي الأصعب من أمام حامل اللقب “ريال بيتيس” في دور الستة عشر حيث تجاوزه بركلات الترجيح بنتيجة “4-2” بعد التعادل الإيجابي في المباراة (2-2)، ثم تغلب على إشبيلية في دور الثمانية (2-1)، فيما تخطى بصعوبة أتلتيك بلباو في دور قبل النهائي بعد الفوز بهدف المغربي عبد الصمد الزلزولي ذهابًا والتعادل (1-1) في العودة.

🎙️ David García: "Lo vamos a dar todo, tenemos el competir por naturaleza y en eso somos buenos".#CuestiónDeAlma | #CopaDelRey | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/vP1GphPzx5 — C. A. OSASUNA (@Osasuna) May 5, 2023

عمومًا، إليكم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا قبل النسخة 121 لعام 2023:

من ناحية أخرى، وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وأوساسونا في كأس ملك إسبانيا، فقد سبق للناديين أن التقيا 4 مرات، في ذهاب وإياب دور ربع النهائي من موسم 1987/1986 وفيها فاز الملكي ذهابًا (2-1) وإيابًا (4-1)، وكذلك في دور ثمن النهائي من موسم 2014/2013 وخلالها تغلب الريال ذهابًا وعودة بنفس النتيجة (2-0).

* وأنت عزيزي المتابع، ما توقعاتك للفائز بالمباراة ولقب البطولة؟.. شاركنا في التعليقات أسفل الصفحة وسننشرها باسمك بإذن الله،،

تشكيل النهائي

يخوض فريقا ريال مدريد وأوساسونا قمة الليلة في نهائي كأس ملك إسبانيا بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، مساء اليوم السبت، في تمام الحادية عشر (11:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين ومصر، الثامنة (8:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا، فقد أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ( RFEF ) تكليف الحكم الدولي الإسباني خوسي ماريا سانشيز مارتينيز Jose Maria Sanchez Martinez.

سوف تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر فضائية SSC1 HD بجانب تطبيق شاهد Shahid VIP، وكذلك قنوات Cosmote Sport 8 HD و TVE La 1 HD و Sport 1 Czechia و Sport 2 Hungary و L’Equipe TV و Tivibu Spor 1 HD و BT Sport 1 HD و Match Football 3 و Ziggo Sport Select HD و Arena Sport 1 HD Croatia و Sportdigital و Match! TV و M. Liga de Campeones و Arena Sport 1 HD SLV و Arena Sport 1 HD Premium Serbia.

من جهة أخرى، وبشأن معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا، فقد خصصت شركة الرياضة السعودية المعلق الرياضي المصري بلال علام لهذه المهمة.