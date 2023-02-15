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«مواجهة فريدة».. موعد مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سيف المصري

تتواصل منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب، يحتضن مساء اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري ملعب سيغنال ايدونا بارك Signal Iduna Park في مدينة دورتموند الألمانية، أحداث مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي القوية والهامة، والتي تعد مواجهة فريدة من نوعها، نظرًا لكونها الأولى بين الناديين، على الصعيدين الودي والرسمي، يسعيان من خلالها إلى المضي قدمًا نحو حلم التتويج الثاني بلقب التشامبيونز ليج بالنسبة للألمان، مقابل لقب ثالث للفريق الإنجليزي في البطولة.

مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا
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على كل الأحوال، سنستعرض سويًا في السطور القادمة، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس حيال موعد مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة 68 من دوري أبطال أوروبا 2023، علاوة على جدول ترتيب المجموعات قبل دور الـ16.

مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي

مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي في التشامبيونز ليج
مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي في التشامبيونز ليج
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إلى المباراة الثالثة في دور ثمن النهائي ضمن منافسات UEFA Champions League 2022/2023، والتي تجمع تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند.

حيثما نجح البوروسيون في بلوغ دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد اجتياز مرحلة المجموعات، في المركز الثاني بالمجموعة السابعة G خلف مانشستر سيتي المتصدر، وذلك برصيد 9 نقاط وصافي (5) أهداف.

إذ حقق “أُسُود الفيستفاليا” انتصارين و3 تعادلات، بينما مُني بخسارة واحدة.

على المستوى التاريخي، شارك بوروسيا دورتموند 20 مرة من قبل في التشامبيونز ليج، نجح في تحقيق لقب وحيد في نسخة 1997 على حساب يوفنتوس (3-1)، كما حل وصيفًا لمواطنه بايرن ميونخ بعد الخسارة في نهائي 2013 بنتيجة (1-2).

من جهة أخرى، يخوض البلوز غمار دور الستة عشر، بعد تخطيه دور المجموعات على رأس المجموعة الخامسة E، بعدما جمع 13 نقطة وفارق (6) أهداف.

فقد فاز الفريق الإنجليزي في 4 مباريات، وتعادل في لقاء وخسر في آخر.

تاريخيًا، شارك تشيلسي 18 مرة من قبل في دوري أبطال أوروبا، حاز خلالها لقبين في عامي 2012 “بايرن ميونخ (4-3) بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي (1-1)”، و2021 على حساب مواطنه مانشستر سيتي (0-1)، وحل وصيفًا في 2008 بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بركلات الجزاء (5-6) عقب التعادل الإيجابي (1-1).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب المجموعات الثماني في دوري أبطال أوروبا خلال دور الـ32:

جدول ترتيب المجموعات الثماني في دوري أبطال أوروبا 2023_2023

جدول ترتيب المجموعات الثمانية في دوري أبطال أوروبا 2023_2023
جدول ترتيب المجموعات الثمانية في دوري أبطال أوروبا 2023_2023

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة القمة الألمانية الإنجليزية في دور الـ16 من دوري الأبطال 2023، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وحول حكم مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي، فسيتولى المهمة الحكم الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو Jesus Gil Manzano بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

أما عن القنوات الناقلة للمواجهة، فالمباراة ستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس من خلال شاشة beIN Sports 1 HD Premium.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي، فسيكون المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

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