«مواجهة صعبة!».. موعد مباراة بورتو وانتر ميلان دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

في إطار مباريات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب لقاءات اليوم الثالث، يحتضن مساء اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، ملعب الدراجاو Estadio do Dragao في مدينة بورتو البرتغالية، أحداث مباراة بورتو وانتر ميلان، والتي تمثل فرصة لـ الأفاعي من أجل الذهاب إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال بجانب الرباعي بايرن ميونخ وتشيلسي وبنفيكا ومواطنه ميلان، أملًا في لقب رابع يعادل به تتويجات أياكس أمسترادم الهولندي، في مقابل رغبة من التنانين في العودة، مستفيدًا بعاملي الأرض والجمهور، طمعًا في مفاجأة بحلم الظفر باللقب الثالث في التشامبيونز ليج.

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التغطية التالية، جميع التفاصيل والكواليس والمستجدات عن موعد مباراة بورتو وانتر ميلان والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج الناديين في الموسم الـ68 من دوري أبطال أوروبا 2023، وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الجانبين في التشامبيونز ليج.

مباراة بورتو وانتر ميلان

مع قمة برتغالية إيطالية جديدة، في إياب دور ثمن النهائي ضمن منافسات UEFA Champions League 2022/2023، والتي تجمع انتر ميلان ضد بورتو.

حيثما يخوض “الزرق والبيض” تحديًا جديدًا من أجل العبور إلى دور الثمانية، بعد الخسارة ذهابًا في سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في فبراير الماضي، بهدف الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو Romelu Lukaku.

مشوار FC Porto الناجح في دوري الأبطال، انطلق من دور المجموعات، حيث نجح الفريق البرتغالي في اعتلاء صدارة المجموعة الثانية B بـ4 انتصارات وخسارتين، حصد معها 12 نقطة وصافي (5) أهداف.

تاريخيًا، حصد بورتو لقب دوري أبطال أوروبا في نسختي 1987 على حساب بايرن ميونخ (2-1)، و2004 من أمام موناكو الفرنسي (4-3).

أما على المستوى المحلي، فإن التنانين يحتلون المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 57 نقطة وصافي 38 هدفًا، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي بنفيكا المتصدر، من 18 انتصارًا و3 تعادلات و3 هزائم مني بها خلال الموسم الجاري.

من جهة أخرى، يدخل “النيراتزوري” مواجهة الليلة، في ظل صعوبات على مستوى الإعداد، حيث يغيب عن صفوفه الظهير الأيسر الألماني روبن جوسينس Robin Gosens بداعي الإصابة.

طريق الإنتر نحو دور الـ16 بدأ من دور المجموعات، إذ نجح في خطف بطاقة العبور، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة C، بعدما حصد 10 نقاط وصافي (3) أهداف، بفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر المجموعة.

وكان Inter Milan قد سبق وتوج بلقب دوري الأبطال 3 مرات، بينهم مرتين متتاليتين في عامي 1964 (على حساب ريال مدريد “3-1”) و1965 (من أمام بنفيكا البرتغالي “1-0”)، و2010 (بالفوز على بايرن ميونخ “2-0” في النهائي).

محليًا، يأتي الأفاعي في المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 50 نقطة وفارق (17) هدفًا، يفصله 18 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر، إثر فوز انتر ناسيونالي في 16 مباراة، وتعادله في لقاءين، غير أنه خسر في 8 مواجهات بالكالشيو هذا الموسم، آخرهم كان من أمام سبيزيا (1-2).

هذا، ومن المقرر أن تجرى اليوم ضمن لقاءات اليوم الثالث من دور الـ16 الأوروبي، مواجهة قوية، تجمع مانشستر سيتي ضد لايبزيج.

من ناحية أخرى، سبق لـ انتر ميلان وبورتو أن التقيا من قبل في دور الستة عشر من التشامبيونز ليج، في موسم 2005/2004، حيث تعادلا ذهابًا بنتيجة (1-1)، قبل أن يحسهما الفريق الإيطالي على ملعبه بالانتصار (3-1).

موعد مباراة بورتو وانتر ميلان والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة القمة الإيطالية البرتغالية في دور ثمن نهائي دوري الأبطال 2023، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة بورتو وانتر ميلان، فقد تم تكليف الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك Szymon Marciniak من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) بإدارة اللقاء.

من ناحية أخرى، سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث المواجهة، وذلك عبر شاشات beIN Sports 2 HD Premium و beIN Sports HD 2 English و beIN Sports 1 FR، علاوة على تطبيق بي إن كونكت beIN Sports Connect.

وبشأن معلق مباراة بورتو وانتر ميلان، فسيكون المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.