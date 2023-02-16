«النهائي المبكر!».. موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

من جديد تعود منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب مواجهات الذهاب من دور خروج المغلوب، يستضيف مساء اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، ملعب سبوتيفاي كامب نو Spotify Camp Nou في مدينة برشلونة الإسبانية، أحداث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، القوية والمرتقبة، والتي تعد بمثابة نهائي مبكر لمسابقة اليوروبا ليج، ستقود الفائز بمجموع لقاءي الذهاب والإياب إلى دور الـ16 من البطولة.

على كل الأحوال، سنستعرض بالتفصيل في التغطية التالية، مختلف الأخبار والكواليس والمستجدات، بشأن موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وكذلك ترتيب المجموعات الثمان في المسابقتين.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

مع واحدة من أقوى لقاءات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة UEFA Europa League 2023/2022، والتي تضم مانشستر يونايتد ضد برشلونة.

حيثما بلغ البارسا مرحلة خروج المغلوب في اليوروبا ليج، بعد احتلاله المركز الثالث عن المجموعة الثالثة C في دوري أبطال أوروبا، إثر جمعه 7 نقاط وصافي (0) هدف.

إذ حقق البلوجرانا انتصارين، وتعادل وحيد، بينما مُني بـ3 هزائم في دور المجموعات بالتشامبيونز ليج.

تاريخيًا، تعد تلك هي المشاركة رقم 13 للفريق الكتالوني في الدوري الأوروبي، بمسماه الجديد والقديم “كأس الاتحاد الأوروبي” وهي الثانية على التوالي، بعد الموسم الماضي الذي ودعه من دور ربع النهائي على يد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي توج لاحقًا باللقب.

وعن إنجازات برشلونة في البطولة، فجاء أبرزها ببلوغ دور نصف النهائي في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976/1975، غير أنه خرج من أمام ليفربول الإنجليزي، وبلغ الدور ذاته في نسخة 1978/1977 لكنه خرج حينها من أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي، كما بلغ أيضًا الدور نفسه في موسم 1996/1995 قبل أن يودع المسابقة بعد الخسارة من بايرن ميونخ، وعاد ليسقط مجددًا من أمام الريدز في موسم 2001/2000.

من جهة أخرى، تأتي مشاركة الشياطين الحمر في هذا الدور، بعد احتلالهم المركز الثاني في جدول دور المجموعات بالدوري الأوروبي، عن المجموعة الخامسة E، بعد جمع الفريق الإنجليزي 15 نقطة وفارق (7) أهداف، يفصله فارق (+1) هدف لصالح ريال سوسيداد الإسباني، الذي تأهل بدوره إلى دور الـ16 مباشرةً.

على المستوى التاريخي، يدشن المان يونايتد حضوره الـ12 في اليوروبا ليج، والذي كانت أبرز نتائجه فيه، هو التتويج بلقب نسخة 2017/2016، بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي في النهائي بنتيجة (2-0).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب المجموعات الثماني في دوري أبطال أوروبا:

وهذا جدول الترتيب للمجموعات الثماني في الدوري الأوروبي:

جدير بالذكر، أن آخر مواجهة جمعت عملاقي الكرة الإسبانية والإنجليزية، كان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2018، وانتهت بفوز البارسا بثلاثية بيضاء.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة القمة الإسبانية الإنجليزية المرتقبة في الدوري الأوروبي 2023، مساء اليوم الخميس، عند الساعة التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، فسيكون الحكم الدولي الإيطالي ماوريزيو مارياني Maurizio Mariani بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ).

من ناحية أخرى، وبشأن القنوات الناقلة للمباراة، فستكون المواجهة منقولة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، من خلال شاشة beIN Sports 1 HD Premium.

وحول معلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، فسيكون المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي.