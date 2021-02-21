مباراة برشلونة وقادش: مواعيد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق المباراة

بواسطة أحمد الفاضل

يستعد فريق برشلونة الإسباني غداً لمواجهة نظيره قادش في منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني الأول لكرة القدم “لاليغا” وذلك بعد انتكاسة كبيرة تعرض لها برشلونة في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام نظيره باريس سان جيرمان بهزيمة ثقيلة بلغت 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

مباراة برشلونة وقادش: مواعيد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق المباراة 2 21/2/2021 - 1:49 ص

ويلتقي قادش وبرشلونة غداً في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل قنوات بي ان سبورتس المباراة غداً في الموعد، وتوجد بعض القنوات المفتوحة التي تنقل لقاء برشلونة وقادش وسنتطرق اليها في السطور التالية.

مباراة برشلونة وقادش: مواعيد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق المباراة 1 21/2/2021 - 1:49 ص

تٌنقل المباراة غداً على قنوات مفتوحة غير عربية مثل قناة موفيستار لاليغا الإسبانية “MOVISTAR LIGA” وقناة “LA LIGA BAR TV” الإسبانية وقناة “DAZN 1HD” الألمانية.

وعربياً تعد قنوات بي إن سبورت هي الناقل الرسمي الأول لمباريات الدوري الإسباني، وتنقل المباراة غداً على قناة بي ان سبورت الأولى في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتعليق خليل البلوشي.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.

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