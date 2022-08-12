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القنوات الناقلة.. وموعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه الدوري الفرنسي

حسن علي

سيواجه باريس سان جيرمان مونبلييه في الجولة الثانية من موسم 2022-2023، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوزه على مضيفه كليرمون فوت 5-0 في الجولة الافتتاحية.

مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

من ناحية أخرى، هزم مونبلييه تروا 3-2 في الجولة الأولى وأصبح أحد الفرق الثمانية لبدء الموسم الجديد بثلاث نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

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يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت، 13 أغسطس، على ملعب “حديقة الأمراء”، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب
باريس سان جيرمان – مونبلييه السبت 13 أغسطس 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		 beIN Sports 2 HD حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3
جيانلويجي دوناروما
أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش
فيراتي، باريديس، جايا
نيمار – كيليان مبابي – ليونيل ميسي

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023

  • باريس سان جيرمان – 3 نقاط
  • مارسيليا – 3 نقاط
  • ليل- 3 نقاط
  • مونبلييه – 3 نقاط
  • لانس – 3 نقاط
حسن علي

كاتب مقالات إخبارية وبحثية، لدي خبرة في مجال الكتابة منذ عام 2014، أنا خريج جامعة الأزهر بكلية الشريعة الأسلامية، وأعمل في نظام برمجة المواقع.


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