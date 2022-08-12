القنوات الناقلة.. وموعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه الدوري الفرنسي

سيواجه باريس سان جيرمان مونبلييه في الجولة الثانية من موسم 2022-2023، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد فوزه على مضيفه كليرمون فوت 5-0 في الجولة الافتتاحية.

من ناحية أخرى، هزم مونبلييه تروا 3-2 في الجولة الأولى وأصبح أحد الفرق الثمانية لبدء الموسم الجديد بثلاث نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت، 13 أغسطس، على ملعب “حديقة الأمراء”، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة و 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان – مونبلييه السبت 13 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش

فيراتي، باريديس، جايا

نيمار – كيليان مبابي – ليونيل ميسي

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023