كل الأنظار متجة إلى مبارة اليوم النهائي المنتظر بين الفريقين ليفربول المتوج ببطل دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام وتشيليي المتوج ببطل الدوري الأروبي على حساب أرسنال وتشهد المباراة اثر كبير بين الطرفين ليفربول صاحب أول خسارة الكأس في أول الموسم من الستي وتشيلسي صاحب الخسارة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر يونايتد بــ أربعة أهداف مقابل صفر، ويأمل كلا الفريقان بتحقيق الفوز في هذه المباراة المنتظرة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

موعد المبارة بنسب لبعض الدول العربية

موعد المباراة

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

بطاقة المبارة

ليفربول Vs تشيلسي.

البطولة : كأس السوبر الأوروبي .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : فودافون أرينا .

المعلق : عصام الشوالي .

مباراة تشيلسي وليفربول

تشليسي يأمل في أن يفوز بلقب بسبب المردوم الأخير ويأمل المدرب الجديد فرانك لامبار لاعب تشيلسي، سابقاً أن يكفر عن المبارة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تعرض لخسارة قاسية في ملعب الاولترفولد في مانشستر ب (4_0) مقابل مانشستربونايتد في الجولة الافتتاحية، ليفربول يأمل بأن يزيد خوينة بالألقاب والسيطرة مجدداً، في السيطرة على أوروبا بالفرق الجديد وبقيادة النجم المصري محمد صلاح ويشهر ليفربول انتكاسة في اصابة حارسه الافضل في اوروبا البارزيلي اليسون بيكر .

الأبرز في مبارة اليوم

ستشهد مبارة اليوم تغير تاريخي في كرة القدم وسيكون في فريق التحكيم فريق نسائي لتحكيم وسيكون اول امرأة في تاريخ البطولات الاروبية الكبري وعبرة الحكمة الفرنسية عن الساعدة التامة لكونها اول امرأة تحكم في القارة الاوروبية وهي فرابارت صاحبة 35عاما.